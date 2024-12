Panoramica sulle infezioni virali

Wadsworth Center, New York State Department of Health

Un virus è costituito da un acido nucleico, DNA o RNA, circondato da un rivestimento proteico, e ha bisogno di una cellula vivente in cui moltiplicarsi. Un’infezione virale può determinare una gamma di manifestazioni che variano da una forma asintomatica (nessun sintomo palese) a una malattia grave.

Le persone possono contrarre i virus per ingestione o inalazione, tramite le punture di insetti, attraverso il contatto sessuale oppure per via congenita (passaggio dalla donna incinta al feto).

Le infezioni virali interessano più comunemente il naso, la gola e le vie aeree superiori, oppure il sistema nervoso e gli apparati gastrointestinale e riproduttivo.

I medici formulano la diagnosi sulla base dei sintomi, delle analisi del sangue e delle colture oppure esaminando i tessuti infetti.

I farmaci antivirali possono interferire con la riproduzione dei virus o rafforzare la risposta immunitaria all’infezione virale.

Un virus è un piccolo organismo infettivo, molto più piccolo di un micete o di un batterio, che deve invadere una cellula vivente per riprodursi (replicarsi). Il virus aderisce a una cellula (chiamata cellula ospite), vi penetra e libera il suo DNA o RNA all’interno della cellula stessa. Il DNA o l’RNA del virus rappresentano il materiale genetico che contiene le informazioni necessarie per la replicazione del virus. Il materiale genetico del virus assume il controllo della cellula ospite e la costringe a replicare il virus. Generalmente, la cellula infetta muore poiché il virus impedisce lo svolgimento delle sue normali funzioni. Alla sua morte, la cellula ospite infetta rilascia i nuovi virus, che infettano altre cellule.

I virus sono classificati in virus a DNA o virus a RNA, in base all’uso del DNA o dell’RNA per la replicazione. Tra i virus a DNA si annoverano gli herpesvirus. Quelli a RNA includono il SARS-CoV2, che causa la COVID-19, e anche i retrovirus, come l’HIV (virus dell’immunodeficienza umana). I virus a RNA, e in particolare i retrovirus, sono inclini a mutare, vale a dire che la serie di istruzioni genetiche contenente tutte le informazioni di cui il virus necessita per funzionare può modificarsi man mano che il virus si diffonde.

Alcuni virus non uccidono le cellule che infettano, bensì ne alterano le funzioni. Talvolta, la cellula infetta perde il controllo della normale divisione cellulare e diventa tumorale.

Alcuni virus, come quelli dell’epatite B e dell’epatite C, possono causare infezioni croniche. L’epatite cronica può durare anni, persino decenni. In molte persone l’epatite cronica è piuttosto lieve e non causa lesioni epatiche significative. Tuttavia, in alcuni soggetti, col tempo induce cirrosi (grave cicatrizzazione del fegato), insufficienza epatica e, talvolta, cancro del fegato.

Sapevate che...

I virus generalmente infettano un tipo particolare di cellula. Per esempio, i virus del raffreddore comune infettano soltanto le cellule delle vie aeree superiori. Inoltre, la maggior parte dei virus infetta solo alcune specie di piante o di animali. Alcuni infettano solo l’uomo.

Molti virus causano comunemente infezioni nei lattanti e nei bambini, nonché negli anziani.

Tipi di infezioni virali Le infezioni delle vie respiratorie superiori (infezioni del naso, della gola, delle vie aeree superiori e dei polmoni) sono probabilmente le infezioni virali più comuni. Le infezioni delle vie respiratorie superiori includono il mal di gola, la sinusite e il raffreddore comune. Altre infezioni respiratorie virali sono l’influenza, la polmonite e le infezioni da coronavirus, compreso il SARS-CoV-2 (il virus che causa la COVID-19). Inoltre, nei bambini piccoli i virus causano comunemente il crup (un’infiammazione delle vie aeree superiori e inferiori, chiamata anche laringotracheobronchite) oppure un’infiammazione delle vie aeree inferiori (bronchiolite). Le infezioni respiratorie causano sintomi gravi maggiormente nei lattanti, nelle persone anziane e nei soggetti affetti da disturbi polmonari o cardiaci. I virus respiratori solitamente si diffondono da persona a persona attraverso il contatto con goccioline respiratorie infette. Altri virus colpiscono altre parti specifiche del corpo: Apparato gastrointestinale: le infezioni dell’apparato gastrointestinale, come la gastroenterite, sono comunemente causate da virus come norovirus e rotavirus.

Fegato: queste infezioni causano l’epatite.

Sistema nervoso: alcuni virus, come il virus della rabbia e il virus del Nilo occidentale, colpiscono il cervello causando encefalite. Altri infettano gli strati di tessuto che rivestono il cervello e il midollo spinale (meningi), causando la meningite.

Cute: le infezioni virali che colpiscono soltanto la pelle causano a volte verruche o altri tipi di lesioni. Anche molti virus che colpiscono altre parti del corpo, come quello della varicella, provocano eruzioni cutanee.

Placenta e feto: alcuni virus, come il virus Zika, il virus della rosolia e il citomegalovirus, nelle donne in gravidanza possono infettare la placenta e il feto. Certi virus interessano tipicamente più apparati. Tra questi troviamo gli enterovirus (come i virus coxsackie e gli echovirus) e i citomegalovirus.

Trasmissione dei virus I virus si diffondono (trasmettono) in vari modi. Possono essere: Ingeriti

Inalati

Trasmessi attraverso punture di insetti come le zanzare, alcune mosche ematofaghe o le zecche

Trasmessi attraverso i rapporti sessuali (infezioni a trasmissione sessuale)

Trasmessi durante trasfusioni di sangue contaminato

Trasmessi per via congenita durante la gravidanza A volte, nuovi virus umani si sviluppano a partire da virus che di solito infettano gli animali (per esempio il SARS-CoV e il SARS-CoV-2). Ciò si verifica quando l’animale infetto, l’ospite, entra in stretto contatto con esseri umani suscettibili. Molti virus che in passato erano presenti solo in alcune zone del mondo oggi si stanno diffondendo altrove. Tra questi vi sono il virus della chikungunya, della febbre emorragica Congo-Crimea, dell’encefalite giapponese e della febbre della Rift Valley, nonché il virus del Nilo occidentale, il virus di Ross River, il virus Zika e il virus dell’encefalomielite ovina. La diffusione di questi virus è in parte dovuta ai cambiamenti climatici, che hanno prodotto un aumento delle aree favorevoli all’insediamento delle zanzare o delle zecche che li trasmettono. Inoltre, i viaggiatori possono contrarre l’infezione, quindi tornare a casa ed essere punti da una zanzara che poi trasmette il virus ad altre persone.

Difese contro i virus L’organismo è dotato di numerosi meccanismi di difesa contro i virus: Barriere fisiche, come la pelle, che ne ostacolano l’ingresso.

Le difese immunitarie del corpo, che attaccano il virus. Una volta entrato nell’organismo, un virus innesca una serie di risposte immunitarie. Questi meccanismi di difesa sono avviati dai globuli bianchi, come i linfociti e i monociti, che imparano ad attaccare e distruggere il virus o le cellule che ha infettato. Se l’organismo riesce a sopravvivere all’attacco virale, alcuni globuli bianchi “ricordano” il tipo di agente “invasore” e sono capaci di rispondere in modo più rapido ed efficace a una successiva infezione da parte dello stesso virus. Questa risposta si chiama immunità. L’immunità può anche essere stimolata dall’azione di un vaccino.

Virus e cancro Alcuni virus alterano il DNA delle cellule ospiti in modo tale da renderle soggette allo sviluppo di tumori. Alcuni di questi virus, come gli herpesvirus e l’HIV, lasciano il loro materiale genetico nella cellula ospite, dove rimane in forma quiescente per un lungo periodo di tempo (infezione latente). Quando la cellula è perturbata, il virus è in grado di iniziare nuovamente a replicarsi e causare la malattia. Solo alcuni virus sono noti come causa di cancro, ma probabilmente anche altri ne sono responsabili. Tabella Virus e cancro: un collegamento Tabella

Diagnosi delle infezioni virali Valutazione medica

Per infezioni che si manifestano in forma epidemica, la presenza di altri casi simili

Per alcune infezioni, analisi del sangue ed emocoltura La diagnosi delle infezioni virali comuni (come il morbillo, la rosolia o la varicella) può essere formulata sulla base dei sintomi. Per quanto riguarda le infezioni epidemiche (come l’influenza), la presenza di altri casi simili può aiutare il medico a identificare l’infezione in questione. Gli esami diagnostici di laboratorio sono importanti per distinguere tra virus diversi che causano sintomi simili, ad esempio i virus della malattia COVID-19 (SARS-CoV-2) e dell’influenza. Per le altre infezioni, possono essere eseguite analisi del sangue e colture (crescita in laboratorio di microrganismi provenienti da campioni di sangue, liquidi corporei o altro materiale prelevato da un’area infetta). Possono essere utilizzate tecniche di reazione a catena della polimerasi (PCR) per ottenere molte copie del materiale genetico virale. Tali tecniche consentono al medico di identificare il virus rapidamente e con precisione. Il sangue può inoltre venire analizzato per ricercare gli antigeni, proteine presenti sulla superficie o all’interno dei virus che scatenano le difese dell’organismo, nonché per ricercare gli anticorpi contro i virus (gli anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario per contribuire a difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti). Di norma le analisi vengono svolte rapidamente, soprattutto quando l’infezione rappresenta una minaccia grave per la salute pubblica o quando i sintomi sono gravi. Talvolta viene esaminato un campione di sangue o di altro tessuto con il microscopio elettronico, in grado di fornire un alto livello di ingrandimento con chiara risoluzione.