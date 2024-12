Vaginal Cancer

Per i tumori vaginali allo stadio iniziale, trattamento chirurgico per rimuovere vagina, utero e linfonodi adiacenti e talvolta radioterapia

Per la maggior parte degli altri tumori vaginali si procede con la radioterapia

Il trattamento dipende anche dallo stadio del tumore.

Per i carcinomi vaginali allo stadio iniziale, il trattamento di elezione è l’intervento chirurgico di asportazione di vagina, utero e linfonodi pelvici e della parte superiore della vagina. A volte viene utilizzata la radioterapia dopo la rimozione chirurgica.

La radioterapia è prevista per la maggior parte degli altri tumori vaginali. Solitamente è una combinazione di radioterapia interna (mediante impianti radioattivi posizionati all’interno della vagina, la cosiddetta brachiterapia) e radioterapia esterna (diretta alla pelvi dall’esterno).

Non è possibile eseguire la radioterapia in presenza di fistole. In tal caso si procede all’asportazione di alcuni o tutti gli organi della pelvi (esenterazione pelvica). fra cui gli organi riproduttivi (vagina, utero, tube di Falloppio e ovaie), vescica, uretra, retto e ano. La scelta di quali e quanti organi asportare dipende da molti fattori, come la sede del tumore, l’anatomia della paziente e gli obiettivi post-operatori. Nell’addome vengono praticate aperture permanenti, per la raccolta di urina (urostomia) e di feci (colostomia), in modo che i prodotti di scarto possano fuoriuscire ed essere raccolti in sacche. Dopo l’intervento, di solito si verificano qualche sanguinamento, secrezione e notevoli sensibilità e dolore per alcuni giorni. La degenza di solito dura da tre a cinque giorni. Possono insorgere complicanze, come infezioni o apertura dell’incisione chirurgica, blocchi intestinali e fistole.

Il rapporto sessuale può risultare difficile o impossibile in seguito al trattamento del carcinoma vaginale.