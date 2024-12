Riposo a casa per evitare la trasmissione ad altre persone

Consumo di molti liquidi

Se necessario, farmaci da banco per alleviare i sintomi

Le persone affette da un raffreddore devono stare al caldo e a proprio agio, riposare e cercare di evitare la trasmissione dell’infezione ad altri restando in casa. L’assunzione di liquidi o l’uso di un umidificatore nebulizzatore a freddo possono contribuire, sebbene in modo limitato, a mantenere le secrezioni fluide e a facilitarne l’espulsione. I vaporizzatori che producono vapore caldo possono causare ustioni se qualcuno si avvicina troppo o rovescia accidentalmente un dispositivo pieno di acqua calda.

I farmaci antivirali attualmente disponibili non sono efficaci contro il raffreddore. Gli antibiotici non sono efficaci nei soggetti affetti da raffreddore comune, perfino in caso di muco colorato o consistente proveniente dal naso o espulso con la tosse. L’assunzione di un antibiotico quando non è necessaria può causare effetti collaterali non necessari e contribuire all’aumento dei batteri resistenti agli antibiotici.

L’echinacea, i preparati allo zinco e la vitamina C sono stati suggeriti come trattamento. Alcuni piccoli studi hanno dimostrato l’efficacia di queste sostanze, altri hanno dimostrato la loro inefficacia. Ma nessun grande studio clinico ben progettato ne ha confermato l’efficacia. Persino quando gli studi hanno dimostrato un beneficio, questo è stato minimo. Ad esempio, quando lo zinco ha abbreviato la durata dei sintomi del raffreddore, l’ha ridotta di meno di 1 giorno. Inoltre, le pastiglie di zinco possono causare un sapore sgradevole in bocca e nausea, mentre lo spray nasale allo zinco può determinare una perdita permanente dell’olfatto. Quindi, la maggior parte degli esperti non consiglia questi integratori come terapia.

Vari prodotti da banco ben conosciuti aiutano ad alleviare i sintomi del raffreddore. Poiché tali metodi non curano l’infezione, che solitamente si risolve dopo una settimana a prescindere dal trattamento tentato, i medici ritengono che il loro impiego sia a discrezione del soggetto, in base alla gravità della sintomatologia. Vengono utilizzati vari tipi diversi di farmaci:

Decongestionanti, che aiutano ad aprire le vie nasali ostruite

Antistaminici, che aiutano a ridurre la secrezione nasale

Spray nasale salino, che può aiutare a fluidificare il muco

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o paracetamolo, che possono alleviare i dolori e abbassare la febbre

Sciroppi per la tosse, che possono facilitare l’atto del tossire fluidificando le secrezioni e facendo sciogliere il catarro (espettoranti) o che possono sopprimere la tosse (sedativi della tosse o miele)

Questi farmaci sono spesso venduti come combinazioni, ma possono anche essere acquistati singolarmente.

Per alleviare la congestione nasale, i decongestionanti per inalazione sono preferibili a quelli da assumere per via orale. Comunque, utilizzando sostanze da inalare per più di 3-5 giorni, quindi interrompendole, la congestione potrebbe manifestarsi in forme peggiori di quelle iniziali. L’ipratropio, uno spray nasale disponibile soltanto su ricetta, aiuta a ridurre la secrezione nasale.

Antistaminici meno recenti, come la clorfeniramina, possono causare sonnolenza. Gli antistaminici più recenti, come la loratadina, provocano sonnolenza con minore facilità, ma non sono efficaci per il trattamento del raffreddore comune.

I decongestionanti e gli antistaminici non devono essere somministrati a bambini di età inferiore ai 4 anni.

I FANS come l’aspirina, l’ibuprofene e il naprossene possono alleviare i dolori e abbassare la febbre, così come il paracetamolo. Generalmente, l’aspirina non è consigliata per i bambini, in quanto aumenta il rischio di sindrome di Reye, una malattia rara ma potenzialmente fatale.

I sedativi della tosse di norma non sono consigliati poiché nel corso di un’infezione virale lo stimolo della tosse è utile per liberare le vie aeree dalle secrezioni e dalle impurità. Tuttavia, se la tosse è talmente grave da disturbare il sonno o causare intenso malessere la si può trattare con un sedativo.