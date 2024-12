Endoscopia

Per diagnosticare il tumore rinofaringeo, il medico ispeziona anzitutto il rinofaringe con uno speciale specchio o un endoscopio flessibile. Se il tumore è confermato, si svolge una biopsia, prelevando un campione di tessuto ed esaminandolo al microscopio. Per valutare l’estensione del tumore si ricorre alla tomografia computerizzata (TC) della base del cranio e alla risonanza magnetica per immagini (RMI) di testa, rinofaringe e base del cranio. Di solito, si ricorre anche a una tomografia a emissione di positroni (PET) per valutare l’estensione del tumore e i linfonodi del collo.