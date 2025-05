Infezione da rotavirus

Igiene corretta

Vaccino anti-rotavirus

Praticare un’igiene corretta è il modo migliore per prevenire la gastroenterite. Il bambino malato e chi vive nella stessa casa deve lavarsi le mani frequentemente.

Igiene delle mani

Sono disponibili due vaccini per prevenire il rotavirus. Il vaccino anti-rotavirus oggi fa parte delle immunizzazioni pediatriche di routine consigliate. In base al vaccino utilizzato sono somministrate due o tre dosi per via orale: a 2 mesi e 4 mesi oppure a 2 mesi, 4 mesi e 6 mesi di età.