Per il malessere leggero, liquidi e aria umidificata

Per il malessere grave, ricovero, ossigeno, epinefrina e corticosteroidi

Se un bambino sviluppa la respirazione tipica del crup, i genitori dovrebbero portarlo dal medico perché vi è il rischio che si ammali molto e rapidamente.

Nelle forme lievi, il trattamento può essere domiciliare e la guarigione avviene in 3-4 giorni. È importante che il bambino sia assistito, assuma molti liquidi e riposi perché lo sforzo e il pianto possono peggiorare la malattia. Gli umidificatori per la casa (ad esempio vaporizzatori e umidificatori) sono utili per ridurre la secchezza delle vie aeree superiori e facilitare la respirazione. Per generare umidità in poco tempo, basta lasciar correre l’acqua calda in bagno e creare vapore. Un altro rimedio efficace per aprire le vie aeree è portare il bambino all’esterno e fargli respirare l’aria fredda della sera o anche fargli respirare l’aria fredda dal freezer. Sebbene tali rimedi non siano nocivi, le prove scientifiche dell’efficacia sulle condizioni del bambino sono poche.

Per i più ammalati, il medico può prescrivere una dose singola di corticosteroide nel tentativo di contenere il peggioramento dei sintomi. Se i sintomi peggiorano consultare subito il medico, il quale prescriverà probabilmente corticosteroidi e consiglierà il ricovero per l’osservazione e la cura.

I bambini che hanno difficoltà respiratoria continua o in aumento, battito cardiaco accelerato, che soffrono di affaticamento o hanno un colorito bluastro o grigiastro della pelle devono ricevere ossigeno e liquidi per vena. In genere i medici somministrano al bambino epinefrina mediante un nebulizzatore e corticosteroidi per via orale o intramuscolare. Questi farmaci sono in grado di ridurre l’edema dei rivestimenti delle vie aeree. I bambini che migliorano con questi trattamenti possono tornare a casa, mentre quelli che permangono gravi devono rimanere in ospedale.

La profilassi antibiotica è usata solo nei rari casi in cui il bambino affetto da crup sviluppa una sovrainfezione batterica. Raramente, è necessario un ventilatore meccanico (un’apparecchiatura che favorisce l’ingresso e l’espulsione dell’aria dai polmoni).