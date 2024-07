Panoramica sulle infezioni da Enterovirus

L’enterovirus D68 causa una malattia polmonare dei bambini che solitamente assomiglia al raffreddore. I bambini presentano secrezione nasale, tosse e sensazione di malessere generale, tipicamente con febbre che, se presente, è molto lieve. Alcuni bambini, soprattutto quelli asmatici, manifestano sintomi più gravi come respiro sibilante e difficoltà respiratorie. Anche gli adulti possono essere contagiati, ma tendono ad avere pochi o nessun sintomo.

Nel 2014, 2016 e 2018 si è assistito a un aumento delle malattie gravi causate dall’enterovirus D68. Alcuni dei bambini contagiati presentavano distress respiratorio grave. Inoltre, in alcuni bambini l’infezione ha interessato il midollo spinale, causando debolezza o paralisi di un braccio o di una gamba, una condizione chiamata mielite flaccida acuta (MFA). Alcuni bambini sono morti durante ogni picco di infezioni. I medici non sono certi se l’infezione enterovirale sia stata la causa principale di queste complicanze, o se la presenza del virus in bambini affetti da altri disturbi sia stata semplicemente un caso. (Vedere anche Centers for Disease Control and Prevention (CDC): About Acute Flaccid Myelitis [Informazioni sulla mielite flaccida acuta.)