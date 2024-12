Panoramica sulle infezioni a trasmissione sessuale (ITS)

Valutazione medica

Esame di un campione di sangue, urina o secrezione

I medici spesso sospettano un’ITS sulla base dei sintomi o dell’anamnesi di contatto sessuale con un partner infetto.

Per identificare il microrganismo responsabile e quindi confermare la diagnosi, i medici possono prelevare ed esaminare un campione di sangue, di urina o di secrezioni dalla vagina, dalla cervice uterina o dal pene. Il campione viene solitamente inviato a un laboratorio per la rilevazione e l’identificazione dei microrganismi; alcuni esami per le ITS possono essere eseguiti in clinica.

Alcune analisi per le ITS sono concepite per identificare il materiale genetico specifico del microrganismo (DNA o RNA). Altre analisi verificano la presenza di anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al microrganismo specifico che causa l’infezione. I medici scelgono il tipo di esame in base alle infezioni più probabili.

Se una persona è affetta da una ITS, ad esempio la gonorrea, i medici eseguono anche esami per altre ITS, come la clamidia, la sifilide e l’infezione da HIV. Tali esami vengono effettuati perché le probabilità che una persona affetta da una ITS ne abbia anche un’altra sono relativamente alte.