Infezione da citomegalovirus (CMV)

Per le infezioni gravi, compresa la retinite da CMV, farmaci antivirali

Per le persone con infezione da HIV/AIDS, i farmaci utilizzati per trattare le infezioni da HIV

Le forme lievi di infezione da citomegalovirus di solito non vengono trattate, e scompaiono spontaneamente.

Se l’infezione mette in pericolo la vita o la vista, può essere prescritto un farmaco antivirale (valganciclovir, ganciclovir, cidofovir, foscarnet o una combinazione di questi farmaci). Questi antivirali possono essere somministrati per via orale o per via endovenosa. Quando la retinite da CMV è molto grave, i farmaci possono anche essere iniettati direttamente nell’occhio. Questi farmaci possiedono gravi effetti collaterali (vedere la tabella Alcuni farmaci antivirali per le infezioni da herpesvirus) e non eradicano l’infezione. Comunque, il trattamento rallenta la progressione della malattia e può conservare la vista.

I farmaci antivirali vengono impiegati per trattare altri sintomi gravi dovuti al CMV; tuttavia, in questi casi la loro efficacia è meno prevedibile rispetto a quando vengono utilizzati per il trattamento della retinite.

Se l’infezione da CMV si sviluppa in soggetti con sistema immunitario temporaneamente indebolito o soppresso (a causa di una malattia o di un farmaco), l’infezione solitamente scompare quando il sistema immunitario si riprende o il farmaco viene interrotto.

Il trattamento delle persone con infezione da HIV/AIDS con i farmaci usati per controllare l’HIV (farmaci antiretrovirali) aiuta a proteggere contro l’infezione da CMV.

Alle persone sottoposte a un trapianto d’organo vengono spesso somministrati farmaci antivirali (come ganciclovir, valganciclovir o foscarnet) per prevenire l’infezione da CMV.