Panoramica sull’immunizzazione

I vaccini e gli anticorpi sono, solitamente, somministrati tramite iniezione in un muscolo (per via intramuscolare) o sotto la pelle (per via sottocutanea). A volte, gli anticorpi sono iniettati in vena (per via endovenosa). Un tipo di vaccino antinfluenzale viene spruzzato nel naso.

È possibile somministrare più di un vaccino contemporaneamente, mediante l’iniezione di un vaccino combinato o iniettando separatamente vaccini differenti in sedi di iniezione diverse.

Alcuni vaccini vengono somministrati abitualmente (cioè alla maggior parte delle persone in base a un calendario raccomandato); il tossoide tetanico, per esempio, viene somministrato agli adulti, preferibilmente ogni dieci anni (Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Adult Immunization Schedule by Age [CDC: Calendario vaccinale per gli adulti in base all’età]). Alcuni vaccini vengono somministrati abitualmente ai bambini (vedere anche CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [CDC: Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età]).

Altri vaccini vengono, solitamente, somministrati soprattutto a gruppi specifici di persone. Il vaccino contro la febbre gialla, per esempio, viene somministrato soltanto alle persone che si recano in viaggio in certe zone dell’Africa e del Sud America. Al contrario, altri vaccini vengono somministrati dopo una possibile esposizione a patologie specifiche. Per esempio, a una persona che è stata morsa da un cane o un altro animale che potrebbe avere la rabbia si può somministrare il vaccino antirabbico.