L’infezione da virus del Nilo occidentale è presente negli Stati Uniti continentali, nel Canada meridionale, in Messico, nell’America centrale e meridionale, e nei Caraibi, nonché in Africa, nel Medio Oriente, nell’Europa meridionale, nell’ex Unione Sovietica, in India e in Indonesia. Un virus strettamente affine, il virus Kunjin, è presente in Australia.