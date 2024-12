Biopsia linfonodale

Si pone il sospetto di linfoma di Hodgkin quando un soggetto senza infezioni evidenti presenta un ingrossamento persistente e non dolente dei linfonodi che si protrae per diverse settimane. Ciò è particolarmente vero quando l’ingrossamento è associato a febbre, sudorazione notturna e calo di peso. L’ingrossamento linfonodale a rapida insorgenza e dolente, che può avvenire in presenza di raffreddore o infezione, non è tipico del linfoma di Hodgkin. Talvolta, in modo inaspettato, una radiografia del torace o una tomografia computerizzata (TC) eseguite per altri motivi consente di riscontrare la presenza di ingrossamento di linfonodi profondi toracici o addominali.

Anomalie nelle conte delle cellule ematiche e in altri esami del sangue possono fornire ulteriori evidenze. Tuttavia, per porre la diagnosi si deve eseguire una biopsia di un linfonodo interessato per valutare se sia anomalo e l’eventuale presenza di cellule di Reed-Sternberg. Le cellule di Reed-Sternberg sono grosse cellule tumorali dotate di più nuclei (una struttura all’interno della cellula che contiene il materiale genetico cellulare). Il loro aspetto caratteristico può essere osservato quando viene esaminato al microscopio un campione di tessuto linfonodale, prelevato con biopsia.

Il tipo di biopsia dipende dal linfonodo interessato e dalla quantità di tessuto necessaria. Per poter differenziare il linfoma di Hodgkin dalle altre malattie che possono causare ingrossamento linfonodale, come i linfomi non-Hodgkin, le infezioni, le infiammazioni o altri tipi di tumori è necessario prelevare una porzione di tessuto sufficiente.

La modalità migliore per ottenere una quantità sufficiente di tessuto è eseguire una biopsia escissionale (si pratica una piccola incisione per rimuovere un pezzo di linfonodo). Talvolta, quando il linfonodo ingrossato è adiacente alla superficie corporea, si può prelevare una quantità sufficiente di tessuto inserendo un ago cavo (sotto guida ecografica o TC) attraverso la cute all’interno del linfonodo (agobiopsia). In caso di ingrossamento dei linfonodi profondi addominali o toracici, può essere necessario un intervento chirurgico per prelevare una parte di tessuto.