La vaccinazione contro la poliomielite rientra nel programma vaccinale di routine raccomandato per i bambini (vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età]). Il vaccino antipolio viene somministrato in quattro dosi: all’età di 2 mesi, 4 mesi, tra 6 e 18 mesi e tra 4 e 6 anni.

La poliomielite è estremamente rara negli Stati Uniti. Il rischio di esposizione può aumentare se le persone si recano in una zona in cui la poliomielite è comune (vedere CDC: Travelers’ Health [Salute dei viaggiatori]), lavorano in un laboratorio con materiali che possono contenere il virus o forniscono assistenza medica a persone che ne sono affette.

Se gli adulti non sono vaccinati o non lo sono completamente. devono ricevere e completare la serie di vaccinazioni antipolio. La maggior parte degli adulti nati e cresciuti negli Stati Uniti può presumere di essere stato vaccinato contro la poliomielite da bambino, a meno che non vi siano motivi specifici per credere che non sia stato fatto. Gli adulti che hanno completato la vaccinazione contro la poliomielite, ma sono a maggior rischio di esposizione al poliovirus, possono ricevere un richiamo per tutta la vita.

I residenti nello Stato di New York che vivono in zone nelle quali è stato rinvenuto ripetutamente il poliovirus possono presentare un rischio aumentato di infezione e devono seguire le raccomandazioni aggiornate sulla vaccinazione del Dipartimento sanitario dello Stato di New York (New York State Department of Health; vedere New York State Department of Health: Polio Vaccine [Vaccino antipolio]).

In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]).