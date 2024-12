Trattamento dell’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) con antiretrovirali

La terapia antiretrovirale è efficace solo se i farmaci sono assunti come prescritto. Saltare dosi permette al virus di replicarsi e di sviluppare resistenza.

Il trattamento non è in grado di eliminare il virus dall’organismo, sebbene il livello di HIV nel sangue o in altri liquidi e tessuti corporei spesso diminuisca tanto da non essere più rilevabile. Un livello non rilevabile di HIV è l’obiettivo del trattamento. Se il trattamento viene interrotto, il livello di HIV aumenta e la conta dei CD4 inizia a precipitare.

È sempre meglio iniziare il trattamento antiretrovirale quanto prima, anche se i pazienti non presentano segni di malattia e la conta dei CD4 è ancora superiore a 500 (il valore normale è 500-1.000). In passato i medici usavano attendere che la conta dei CD4 fosse inferiore a 500 per iniziare il trattamento antiretrovirale. Tuttavia, la ricerca ha indicato che la probabilità di sviluppare complicanze correlate all’infezione da HIV/AIDS e di decesso per tali cause è minore nelle persone trattate tempestivamente con farmaci antiretrovirali.

Prima di avviare un regime di trattamento, le persone vengono istruite riguardo alla necessità di attenersi a ciò che segue:

Assumere i farmaci come prescritto

Evitare di saltare le dosi

Assumere i farmaci per il resto della vita

Assumere i farmaci come indicato per tutta la vita è impegnativo. Alcune persone saltano dosi o interrompono l’assunzione dei farmaci per un certo periodo (la cosiddetta “vacanza dai farmaci”). Queste pratiche sono pericolose, perché consentono all’HIV di sviluppare farmacoresistenza.

Poiché l’assunzione irregolare dei farmaci contro l’HIV spesso produce farmacoresistenza, gli operatori sanitari cercano di accertarsi che i pazienti siano in grado e disposti a aderire al regime terapeutico. Per semplificare lo schema posologico e facilitare l’assunzione dei farmaci come indicato, i medici spesso prescrivono un trattamento che combina due o più farmaci in un’unica compressa che può essere assunta solo una volta al giorno.

I medici possono interrompere temporaneamente il trattamento nel caso si sviluppi un altro disturbo che richiede trattamento oppure se gli effetti collaterali sono gravi e si deve determinare quale sia il farmaco responsabile. L’interruzione del trattamento è solitamente sicura quando avviene contemporaneamente per tutti i farmaci. Una volta che sia stata eseguita la modifica del dosaggio o la sostituzione del farmaco che causa problemi e i medici abbiano determinato che è sicuro riavviare il trattamento, la terapia viene ripresa. Un’eccezione è l’abacavir. In caso di febbre o eruzioni cutanee durante l’assunzione di abacavir, il farmaco deve essere interrotto definitivamente, perché, se abacavir viene ripreso, si può sviluppare una reazione grave e potenzialmente fatale.