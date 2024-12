Panoramica sui disturbi da immunodeficienza

Le immunoglobuline possono sostituire efficacemente gli anticorpi mancanti (immunoglobuline) nelle persone con immunodeficienza che interessa la produzione di anticorpi da parte dei linfociti B. Le immunoglobuline possono essere iniettate in vena (per via endovenosa) una volta al mese o sotto la cute (per via sottocutanea) una volta alla settimana o una volta al mese. Le immunoglobuline per via sottocutanea possono essere somministrate presso il proprio domicilio e spesso anche autosomministrate.

Il trapianto di cellule staminali può correggere alcuni disturbi da immunodeficienza, soprattutto l’immunodeficienza combinata grave. Le cellule staminali possono essere prelevate dal midollo osseo o dal sangue (compreso quello prelevato dal cordone ombelicale). Il trapianto delle cellule staminali, disponibile in alcuni centri medici importanti, è solitamente riservato ai soggetti con patologie gravi.

Talvolta, è utile eseguire il trapianto del tessuto timico.

La terapia genica, unitamente al trapianto, è un intervento che può potenzialmente curare le malattie genetiche. Nella terapia genica, un gene normale viene inserito nelle cellule di una persona per correggere un’anomalia genetica responsabile di una malattia. La terapia genica è stata usata con successo in diversi disturbi da immunodeficienza primaria, quali l’immunodeficienza combinata grave, la malattia granulomatosa cronica, il deficit di adenosina deaminasi ed altri disturbi. Sebbene la procedura presenti diverse limitazioni ed ostacoli, la terapia genica si dimostra promettente per lo sviluppo di potenziali cure in futuro.