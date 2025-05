Epatite B acuta

Si devono evitare i comportamenti ad alto rischio, come la condivisione di aghi per iniettare sostanze stupefacenti e la promiscuità sessuale.

Tutti i donatori di sangue sono sottoposti ad analisi per l’epatite B per evitare la diffusione del virus dell’epatite B attraverso le trasfusioni. Inoltre, anche se la possibilità di contrarre l’epatite dalle trasfusioni è remota, i medici vi ricorrono solo in mancanza di alternative. Queste misure hanno diminuito drasticamente il rischio di contrarre l’epatite da una trasfusione di sangue.

Negli Stati Uniti, il vaccino antiepatite B è raccomandato per

Tutti i soggetti di età pari o inferiore a 18 anni (a partire dalla nascita)

Tutti gli adulti che desiderino essere protetti contro l’epatite B

Tutti gli adulti non vaccinati che presentano un maggior rischio di epatite B, comprese le donne in gravidanza

Soggetti con epatopatia cronica

I familiari e le persone vicine a soggetti con epatite B cronica non vaccinati dovrebbero vaccinarsi contro l’epatite B.

Se il livello di virus dell’epatite B (carica virale) è alto nelle gestanti, spesso nell’ultimo trimestre di gravidanza si somministrano farmaci antivirali per prevenire la trasmissione del virus da madre a figlio.

Ai soggetti non vaccinati ed esposti all’epatite B, compresi i neonati di madri affette da epatite B, si somministrano le immunoglobuline sieriche dell’epatite B (tramite iniezione intramuscolare) e il vaccino. Questa combinazione previene l’epatite B cronica nel 75% dei casi, oppure riduce la gravità della malattia. L’immunoglobulina dell’epatite B contiene anticorpi ricavati dal sangue di soggetti che presentano livelli elevati di anticorpi antiepatite. Se una gestante presenta livelli elevati del virus, il rischio di trasmissione al bambino può essere ridotto trattando la donna con tenofovir, un farmaco antivirale, durante il terzo trimestre.

Se una persona entra in contatto con il sangue di un soggetto affetto da epatite B, le vengono iniettate immunoglobuline sieriche dell’epatite B. Se non è vaccinata contro l’epatite B, si somministra anche il vaccino. Se è vaccinata, vengono eseguite delle analisi del sangue per determinare se sia ancora protetta. In caso contrario, si procede alla vaccinazione.