Vaccino anti-COVID-19

I vaccini contro la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) forniscono protezione contro il COVID-19. Il COVID-19 è la malattia causata dall’infezione con il virus SARS-CoV-2. Esistono molteplici vaccini anti-COVID-19 attualmente in uso in tutto il mondo (vedere la UNICEF COVID-19 Vaccine Market Dashboard [Quadro del mercato dei vaccini anti-COVID-19 dell’UNICEF] e la WHO Coronavirus [COVID-19] Dashboard [Quadro del coronavirus {COVID-19} dell’OMS]). Qui vengono presi in esame solo i vaccini attualmente in uso negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti sono in uso le formulazioni aggiornate 2023-2024 dei seguenti vaccini anti-COVID-19:

Vaccino contro il virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a mRNA prodotto da Pfizer-BioNTech, raccomandato per le persone di età pari o superiore a 6 mesi

Vaccino contro il virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a mRNA prodotto da Moderna, raccomandato per le persone di età pari o superiore a 6 mesi

Vaccino contro il virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a nanoparticelle di proteina “spike” ricombinante prodotto da Novavax, raccomandato per le persone di età pari o superiore a 12 anni

Il vaccino contro il virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a vettore adenovirale prodotto da Janssen/Johnson & Johnson non è più disponibile negli Stati Uniti.

Il modo migliore per prevenire l’infezione, la malattia grave e il decesso per COVID-19 consiste nel mantenersi al passo con le vaccinazioni anti-COVID-19. Le persone non vaccinate hanno una probabilità più elevata di morire di COVID-19 rispetto alle persone vaccinate.

Per maggiori informazioni, consultare i documenti CDC: Interim Clinical Considerations for Use of COVID-10 Vaccines in the United States (Considerazioni cliniche ad interim per l’uso di vaccini anti-COVID-19 negli Stati Uniti), COVID-19 Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations (Raccomandazioni sui vaccini del Comitato consultivo sulle pratiche vaccinali per il COVID-19), le informazioni di prescrizione della FDA per i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna e le schede informative della FDA relative a Pfizer-BioNTech, Moderna e Novavax.

(Vedere anche Panoramica sull’immunizzazione.)

Somministrazione del vaccino anti-COVID-19 Per i vaccini anti-COVID-19 disponibili per l’uso negli Stati Uniti, tutte le informazioni sul dosaggio e la somministrazione, comprese tutte le fasce di età e le persone in condizioni particolari, sono disponibili dai CDC nel documento Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized negli Stati Uniti [Considerazioni cliniche ad interim sull’uso dei vaccini anti-COVID-19 attualmente approvati o autorizzati negli Stati Uniti].

Effetti collaterali del vaccino anti-COVID-19 I vaccini anti-COVID-19 hanno effetti collaterali simili (vedere CDC: ricevimento del vaccino anti-COVID-19): Dolore, gonfiore e arrossamento nella sede dell’iniezione

Stanchezza

Cefalea

Dolori muscolari e articolari

Febbre e brividi

Nausea

Linfonodi gonfi Gli effetti collaterali solitamente durano qualche giorno. Vi è una minima possibilità di sviluppare una grave reazione allergica. Di norma, questa reazione si manifesta da pochi minuti a 1 ora dopo aver ricevuto una dose del vaccino e può richiedere il trattamento d’emergenza. Qualora si sviluppino difficoltà respiratorie, è necessario chiamare l’assistenza medica di emergenza (in Italia il 118) o recarsi all’ospedale più vicino. I soggetti che hanno avuto reazioni allergiche gravi ad altri vaccini o farmaci iniettabili devono discutere il rischio di una reazione allergica con il proprio medico ed essere tenuti sotto osservazione dopo la somministrazione del vaccino. Vedere anche CDC: Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination [CDC: particolari eventi avversi segnalati dopo la vaccinazione anti-COVID-19]. Sono stati riportati i problemi cardiaci miocardite e pericardite dopo dosi dei vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech, Moderna e Novavax, suggerendo che il rischio di questi eventi dopo la vaccinazione potrebbe aumentare. Il rischio è massimo nei giovani maschi. I destinatari del vaccino devono consultare subito un medico se hanno dolori al petto, respiro corto, o la sensazione di avere un cuore che batte velocemente, pulsa o batte forte dopo la vaccinazione.