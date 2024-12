Rimozione della zecca

Applicazione di antisettici

A volte, un antibiotico per via orale per prevenire la malattia di Lyme

Le punture di zecca si possono prevenire prendendo precauzioni nelle zone in cui questi insetti sono comuni.

Prevenzione delle punture di zecca

La rimozione delle zecche deve avvenire il prima possibile. Il modo migliore per rimuoverle è quello di prendere l’insetto con delle pinzette curve il più vicino possibile alla cute e tirandolo fuori direttamente. La testa della zecca, che può non uscire insieme al corpo, deve essere tolta, perché può causare un’infiammazione cronica. La maggior parte dei metodi comunemente usati per rimuovere una zecca, come l’applicazione di alcol, diluenti per smalti, vaselina o fiammiferi caldi, è inefficace e può causare danni alla cute o stimolare la zecca a espellere saliva infetta nella sede del morso.

Sapevate che...

Una volta rimossa la zecca, si deve applicare un antisettico. In caso di gonfiore o di discromia, può essere utile somministrare un antistaminico. Se si ha l’impressione che la zecca sia rimasta in sede per un periodo prolungato (la zecca è molto gonfia) o che nella zona sia diffusa la malattia di Lyme, i medici possono somministrare un antibiotico per prevenire quest’ultima.

Se una puntura di zecca, come una puntura di zecca pajaroello, provoca un significativo danno cutaneo, il medico pulisce e rimuove eventuali tessuti morti dalla ferita in modo approfondito e può applicare sull’area corticosteroidi e antisettici, per prevenire un ulteriore danno cutaneo e le infezioni.