(linfomi non-Hodgkin)

Quasi tutti i soggetti con linfomi indolenti presentano malattia allo stadio da II a IV. Inizialmente, non tutti richiedono trattamento, ma vengono monitorati alla ricerca di progressione della malattia, che potrebbe indicare la necessità di avviare una terapia, talvolta a distanza di anni dalla diagnosi iniziale. Non vi sono evidenze relative al fatto che il trattamento precoce nei soggetti con linfomi indolenti, negli stadi più avanzati, possa prolungare la sopravvivenza. Nel caso in cui la patologia progredisca rapidamente, esistono diverse opzioni di trattamento.

La scelta del trattamento può dipendere da una serie di fattori, fra cui il sottotipo di linfoma, l’entità della diffusione, i sintomi del soggetto e le condizioni mediche concomitanti. Il trattamento può includere la somministrazione di anticorpi monoclonali (come rituximab) in monoterapia o in combinazione con chemioterapia. La maggior parte dei trattamenti viene somministrata per via endovenosa. A volte vengono utilizzati farmaci orali. Il trattamento generalmente provoca una remissione. La durata media della remissione dipende dall'intensità del trattamento. Il trattamento talvolta può includere anche terapia di mantenimento (terapia somministrata dopo il trattamento iniziale per aiutare la prevenzione delle recidive).

Ai soggetti con linfomi aggressivi in stadio da II a IV viene somministrata tempestivamente una combinazione di chemioterapie, spesso in associazione a rituximab. Esistono molte combinazioni di farmaci chemioterapici potenzialmente efficaci. Queste combinazioni chemioterapiche vengono spesso indicate con nomi creati usando le iniziali di ciascun farmaco incluso. Per esempio, una delle associazioni più vecchie e usate più di frequente è nota come CHOP (ciclofosfamide, [idrossi]doxorubicina, vincristina [Oncovin] e prednisone). È stato dimostrato che rituximab migliora l’esito della CHOP e attualmente viene aggiunto di routine alla combinazione (R-CHOP). Altre combinazioni di farmaci sono in fase di studio.

In ogni caso, la chemioterapia, che spesso causa la riduzione del numero delle cellule ematiche, viene maggiormente tollerata se somministrata insieme a speciali proteine (denominate fattori di crescita), che stimolano la crescita e la produzione delle cellule ematiche.