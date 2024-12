CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Il linfoma di Burkitt è un tipo di linfoma non-Hodgkin molto aggressivo, un tumore dei globuli bianchi che origina dai linfociti B.

I linfomi (vedere anche Panoramica sul linfoma) sono tumori che interessano un tipo specifico di globuli bianchi, noti come linfociti. Queste cellule combattono le infezioni. I linfomi possono svilupparsi in entrambi i due principali tipi di linfociti:

linfociti B

linfociti T

I linfociti B producono anticorpi, essenziali per combattere alcune infezioni. I linfociti T svolgono un ruolo fondamentale nel regolare il sistema immunitario e nel combattere le infezioni virali.

Può insorgere a qualsiasi età, ma è più comune nei bambini e nei giovani adulti, in particolare nei soggetti maschi. Diversamente da altri linfomi, il linfoma di Burkitt classico ha una distribuzione geografica specifica: è più comune nell’Africa centrale. L’infezione da virus di Epstein-Barr è associata al linfoma di Burkitt. Un altro tipo di linfoma di Burkitt è più comune nei soggetti con infezione da HIV e si osserva meno comunemente nei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo o di un organo solido o che presentano altre cause di immunodeficienza.

Il linfoma di Burkitt evolve e si diffonde rapidamente, spesso fino a interessare il midollo osseo, il sangue e il sistema nervoso centrale. Si manifestano allora debolezza e affaticamento. Una grande quantità di cellule linfomatose può accumularsi nei linfonodi e negli organi addominali, causando gonfiore. Le cellule linfomatose possono invadere l’intestino tenue, causando occlusione o sanguinamento. Collo e mandibola possono gonfiarsi, talvolta in modo dolente. Per formulare la diagnosi, si effettua una biopsia del tessuto anomalo e si prescrivono altre indagini per la stadiazione della malattia.

Linfoma di Burkitt Immagine M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Se non trattato, il linfoma di Burkitt risulta rapidamente letale.

Raramente si può ricorrere a intervento chirurgico per rimuovere parti di intestino ostruite, sanguinanti o rotte. La chemioterapia intensiva, che include somministrazione di farmaci chemioterapici nel liquido che circonda il cervello e nel midollo spinale per prevenire la diffusione a queste aree, può risultare curativa in oltre l’80% dei casi.