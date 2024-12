Esami del sangue e delle urine

I medici sospettano l’infezione da virus Zika sulla base dei sintomi e della destinazione e data del viaggio. Tuttavia, i sintomi dell’infezione da virus Zika assomigliano a quelli di molte malattie tropicali (come la malaria, la dengue e altre infezioni virali trasmesse da zanzare) e la trasmissione si verifica nelle stesse aree di tali malattie. Quindi, per confermare l’infezione da virus Zika sono necessari degli esami.

Le analisi del sangue o delle urine possono rilevare il virus se vengono eseguite entro una o due settimane dopo la comparsa dei sintomi. Queste analisi possono utilizzare la tecnica della reazione a catena della polimerasi (PCR), che aumenta la quantità di materiale genetico del virus e rende pertanto più semplice individuare il virus. Vengono inoltre eseguite analisi per verificare la presenza di anticorpi contro il virus Zika nel sangue.

Gli esami di routine per l’infezione da virus Zika non sono consigliati per le donne in gravidanza asintomatiche. Tuttavia, i medici possono raccomandare esami a quelle residenti, o che si sono recate di recente, in zone in cui sono presenti alti livelli di virus Zika o che hanno avuto rapporti sessuali con qualcuno ad alto rischio di esposizione.

Attualmente, gli uomini che possono essere stati esposti al virus Zika non vengono sottoposti ad analisi per determinare se sono infetti e quindi a rischio di trasmettere il virus attraverso i rapporti sessuali. È invece consigliabile l’adozione di misure per prevenire la trasmissione (come il preservativo) ogni volta che una persona potenzialmente esposta al virus Zika ha rapporti sessuali (compresi quelli vaginali, anali e orali).