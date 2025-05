Tumore del pene

Talvolta, fluorouracile topico o crema a base di imiquimod

Trattamento chirurgico

Radiazioni

Per trattare i tumori in stadio iniziale o di piccole dimensioni, il medico prescrive una crema contenente fluorouracile o imiquimod, oppure rimuove il tumore e una parte del tessuto sano circostante in un intervento chirurgico con laser. Per alcuni tipi di tumore si può valutare la radioterapia, sia mediante l’impianto di semi radioattivi sia con irradiazione esterna. Per altri tipi di tumore, solitamente si ricorre ad asportazione del tumore risparmiando quanta più parte del pene possibile. Generalmente, i soggetti di sesso maschile che si sottopongono a questo tipo di intervento sono in grado di utilizzare la parte rimanente del tessuto penieno per urinare e per espletare le funzioni sessuali. Se il tumore interessa aree più ampie del pene è necessario intervenire chirurgicamente in maniera più massiva.

Talvolta, il tumore penieno si diffonde ai linfonodi inguinali, che potrebbe essere necessario asportare. Gli uomini con linfonodi multipli, bilaterali o voluminosi sospetti di interessamento tumorale vengono trattati con chemioterapia neoadiuvante (somministrata per ridurre le dimensioni del tumore prima della rimozione chirurgica). Se il tumore non è completamente resecabile (rimozione chirurgica), può essere presa in considerazione anche la radioterapia.