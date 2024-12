Intervento chirurgico

Radioterapia, talvolta combinata con chemioterapia (chemio-radioterapia)

I principali corsi di trattamento per il tumore della bocca e della gola sono la chirurgia e la radioterapia. Il trattamento si basa sulla dimensione e la sede del tumore.

Per il tumore della bocca, la chirurgia è generalmente il primo trattamento. Il tumore viene rimosso e a volte è necessario rimuovere anche i linfonodi sotto e dietro la mandibola e lungo il collo. Di conseguenza, la chirurgia per i tumori della bocca può essere deturpante e psicologicamente traumatica. Le tecniche ricostruttive più recenti effettuate durante la chirurgia iniziale possono migliorare la funzionalità e aiutare a recuperare l’aspetto normale. Denti mancanti e parti del mascellare possono essere rimpiazzati con protesi. Dopo trattamenti chirurgici significativi potrebbero essere necessari logoterapia e terapia per la deglutizione. La radioterapia o chemio-radioterapia viene somministrata dopo l’intervento chirurgico se il tumore è in stadio avanzato.

Per i soggetti che non possono sottoporsi a intervento chirurgico, la radioterapia è un primo trattamento alternativo. La chemioterapia, di solito, non è utilizzata come trattamento iniziale, ma è consigliata in associazione alla radioterapia per i soggetti il cui tumore si sia diffuso a molti linfonodi.

Per i tumori della gola, i medici utilizzano l’intervento chirurgico più spesso come primo trattamento per il tumore della gola. Le tecniche più recenti consentono di operare attraverso la bocca anziché attraverso un’incisione nel collo. Alcune tecniche usano un endoscopio per guidare la chirurgia laser. Un’altra tecnica implica l’uso di un robot chirurgico. Il chirurgo controlla le braccia del robot da una console e visualizza l’intervento attraverso una telecamera fissata a un endoscopio inserito nella bocca del soggetto.

La radioterapia, o talvolta la chemio-radioterapia, può essere impiegata sia dopo un intervento chirurgico sia come primo trattamento. Convenzionalmente, per i tumori in fase iniziale si usa la radioterapia, abbinata alla chemioterapia se il tumore è in stadio più avanzato. Un tipo specifico di radioterapia, detta radioterapia a intensità modulata (intensity-modulated radiation therapy, IMRT) consente di rivolgere le radiazioni a un’area molto specifica, il che può ridurre gli effetti collaterali.