Panoramica sul sistema immunitario

Il meccanismo di difesa successivo implica l’azione dei globuli bianchi (leucociti) che si spostano nel flusso sanguigno e nei tessuti, alla ricerca di microrganismi e altri invasori da attaccare.

Questo meccanismo si svolge in 2 fasi:

Immunità innata

Immunità acquisita

Immunità innata (naturale): l’immunità innata significa che il soggetto nasce con tale caratteristica. Pertanto, l’immunità innata non richiede un precedente contatto con un microrganismo o un altro invasore per poter funzionare in modo efficace. La risposta agli invasori è immediata, senza che vi sia il bisogno di imparare a riconoscerli. Sono coinvolti numerosi tipi di globuli bianchi:

Fagociti, che fagocitano gli invasori. I fagociti includono i macrofagi, i neutrofili, i monociti e le cellule dendritiche.

Cellule natural killer, che al momento della produzione sono già in grado di riconoscere e distruggere le cellule tumorali e quelle infettate da alcuni virus.

Alcuni globuli bianchi (come i basofili e gli eosinofili), che rilasciano sostanze coinvolte nel processo di infiammazione, come le citochine, e nelle reazioni allergiche, come l’istamina. Alcune di queste cellule sono in grado di distruggere gli invasori direttamente.

Immunità acquisita (adattativa o specifica): nell’immunità acquisita, i globuli bianchi denominati linfociti (linfociti B e linfociti T) che entrano in contatto con un invasore apprendono come aggredirlo e ricordano quello specifico microrganismo, così da poterlo aggredire in modo ancora più efficace quando si ripresenta. Ci vuole tempo perché si sviluppi l’immunità acquisita dopo il primo incontro con un nuovo microrganismo, perché i linfociti devono adattarvisi. Dopo, tuttavia, la risposta arriva velocemente. I linfociti B e T collaborano per distruggere gli invasori. Per essere in grado di riconoscere gli invasori, i linfociti T devono avvalersi di cellule chiamate cellule di presentazione dell’antigene (come le cellule dendritiche; vedere la figura In che modo i linfociti T riconoscono gli antigeni). Queste cellule ingeriscono l’agente estraneo e lo scindono in frammenti.