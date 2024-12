Farmaci antivirali

Analgesici

Il trattamento del fuoco di Sant’Antonio si avvale di diversi farmaci antivirali. Vengono somministrati spesso antivirali come famciclovir o valaciclovir per via orale, in particolare alle persone anziane e ai soggetti con sistema immunitario indebolito (vedere la tabella Alcuni farmaci antivirali per le infezioni da herpesvirus). Per i soggetti gravemente immunocompromessi è raccomandato l’uso di aciclovir per via endovenosa. Questi antivirali vengono assunti per via orale.

I farmaci devono essere avviati non appena si sospetta il fuoco di Sant’Antonio, se possibile prima che compaiano le vescicole. È improbabile che i farmaci siano efficaci se vengono somministrati più di tre giorni dopo la comparsa delle vescicole. Questi farmaci non curano la malattia, ma possono aiutare ad alleviare i sintomi del fuoco di Sant’Antonio e a ridurne la durata.

Se viene colpito l’occhio o l’orecchio, deve essere consultato l’opportuno specialista (oftalmologo o otorinolaringoiatra).

Gli impacchi umidi sono lenitivi, ma spesso sono necessari farmaci antidolorifici. Si può provare con gli antinfiammatori non steroidei (FANS) o il paracetamolo, ma in alcuni casi sono necessari gli antidolorifici oppioidi, assunti per via orale.

Per evitare che si sviluppino infezioni batteriche durante un episodio di herpes zoster, è necessario mantenere la pelle colpita pulita e asciutta ed evitare di grattare le vescicole.