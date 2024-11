vaccino MPR

Non esiste più un vaccino separato solo per la rosolia. Il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia (MPR) è un vaccino combinato che contiene i virus vivi, ma indeboliti, di morbillo, parotite e rosolia. Il vaccino MPR è una delle vaccinazioni infantili di routine e viene somministrato ai bambini nella maggior parte delle nazioni che hanno un sistema sanitario solido. Il vaccino MPR e il vaccino contro la varicella sono disponibili anche come vaccino combinato (vaccino MPRV).

Normalmente sono raccomandate due dosi di vaccino MPR. La prima dose viene somministrata fra i 12 e i 15 mesi di vita, ma può essere somministrata anche a bambini di soli 6 mesi durante i focolai o prima di un viaggio all’estero. La seconda dose viene somministrata tra i 4 e i 6 anni d’età.

I bambini vaccinati a meno di 1 anno d’età devono ricevere comunque altre 2 dosi dopo aver compiuto il primo anno.

In alcuni bambini, il vaccino causa lieve febbre e un’eruzione cutanea, ma non sono contagiosi. Il vaccino MPRnon causa l’autismo (vedere Vaccino MPR e autismo).

Il vaccino MPR generalmente fornisce un’immunità duratura.

L’MPR è un vaccino vivo e non viene somministrato durante la gravidanza.

Le donne in gravidanza non immuni devono evitare chiunque sia affetto da rosolia. Sebbene il vaccino MPR non possa essere somministrato durante la gravidanza, può essere somministrato immediatamente dopo il parto alle donne non immuni, in modo che siano immuni durante eventuali gravidanze future.

I soggetti vaccinati durante l’infanzia che desiderano iniziare una gravidanza possono fare esami del sangue per confermare l’immunità, perché alcune persone non sviluppano immunità dopo la prima vaccinazione. Una volta confermata l’immunità, non è necessario ripetere l’esame prima delle gravidanze successive.

Per prevenire la trasmissione dell’infezione a un feto, le donne non vaccinate che potrebbero iniziare una gravidanza devono ricevere una dose del vaccino MPR e poi attendere 4 settimane prima di tentare di concepire.

Per ulteriori informazioni su chi deve e chi non deve ricevere il vaccino MPR, vedere la sezione Somministrazione del vaccino MPR. Vedere anche Effetti collaterali del vaccino MPR.