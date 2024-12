Cirrosi epatica

Trattamento delle cause

In assenza di precedente vaccinazione, vengono somministrati i vaccini contro l’epatite A e l’epatite B. Questi vaccini vengono somministrati per proteggere il fegato da ulteriori danni dovuti a questi virus, che potrebbero aggiungersi alla cirrosi.

Per evitare che la cirrosi progredisca, si deve smettere completamente di assumere alcol, anche se l’alcol non è la causa principale del problema epatico (vedere Alcol/Trattamento). Bere anche solo quantità moderate di alcol può essere molto nocivo per il fegato se è presente cirrosi. Se insorgono sintomi da astinenza, vanno trattati.

Il soggetto deve informare il medico di tutte le sostanze assunte, compresi i farmaci da banco, i prodotti erboristici e gli integratori alimentari, perché il fegato danneggiato potrebbe non essere in grado di elaborarli (metabolizzarli). Se è necessario ricorrere a farmaci metabolizzati dal fegato, si devono usare dosaggi inferiori per evitare ulteriori danni al fegato. Inoltre, è possibile che un soggetto stia assumendo un farmaco che può danneggiare il fegato e, quindi, contribuire alla cirrosi. Tali farmaci vanno sospesi ogniqualvolta sia possibile farlo e, se necessario, vanno sostituiti con altri.

Per l’emocromatosi, il miglior trattamento è il salasso (flebotomia). Per la malattia di Wilson, viene utilizzato un farmaco per rimuovere il rame dall’organismo.

Per la steatosi epatica, chiamata steatoepatite associata a disfunzione metabolica (Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, MASH), il trattamento è la perdita di peso e il diabete e il colesterolo alto devono essere strettamente controllati.

L’epatite virale cronica viene trattata con farmaci antivirali e le epatopatie autoimmuni vengono trattate con corticosteroidi o altri farmaci che agiscono sul sistema immunitario.

Generalmente, i soggetti con cirrosi in stadio avanzato necessitano di un trapianto di fegato, ma il trapianto viene talvolta utilizzato per trattare alcune cause di malattia epatica anche prima che il fegato diventi cirrotico.