Immunoterapia

Gli anticorpi monoclonali (mab) sono anticorpi che vengono prodotti in laboratorio da cellule viventi che sono state modificate al fine di produrre l’anticorpo desiderato. Quando vengono iniettati nel sangue di una persona, si comportano come gli anticorpi prodotti dal corpo umano. Gli anticorpi monoclonali sono generalmente progettati per attaccare le cellule tumorali o le sostanze che causano infiammazione. Un esempio è rituximab, utilizzato per trattare molti disturbi, tra cui l’artrite reumatoide.

Gli anticorpi monoclonali vengono utilizzati per:

Dato che gli anticorpi monoclonali vengono spesso utilizzati per sopprimere il sistema immunitario, possono avere importanti effetti collaterali, come un aumento del rischio di infezioni o di tumori e possono anche portare a malattie autoimmuni.