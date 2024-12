Risonanza magnetica per immagini

Puntura lombare

Il medico sospetta un’encefalite sulla base dei sintomi, in particolare se è in corso un’epidemia. Vengono effettuati solitamente una risonanza magnetica (RMI) e una puntura lombare.

La RMI a volte può consentire di rilevare anomalie in alcune aree del cervello. Queste anomalie possono aiutare a confermare la diagnosi di encefalite e/o suggerire quale virus sia la causa dell’encefalite. Se la RMI non è disponibile, può essere effettuata una tomografia computerizzata (TC). La RMI e la TC possono aiutare i medici a escludere disturbi che possono causare sintomi simili (come ictus e tumore cerebrale). Questi esami possono anche verificare la presenza di problemi che possono rendere pericoloso eseguire una puntura lombare.

La puntura lombare (rachicentesi) viene effettuata per ottenere un campione di liquido cerebrospinale, che scorre nelle membrane (meningi) che ricoprono il cervello e il midollo spinale. Solitamente il liquido spinale contiene pochissimi globuli bianchi. Ma quando l’encefalo e le meningi sono infiammati, aumenta il numero di globuli bianchi nel liquido cerebrospinale.

Per identificare il virus che causa l’encefalite, il medico preleva campioni di sangue e di liquido cerebrospinale e li analizza per cercare gli anticorpi al virus quando la persona è malata e quando è in fase di guarigione. A volte vengono utilizzate delle tecniche di crescita (colture) dei virus nel liquido cerebrospinale in modo tale che possano essere identificati più facilmente. Alcuni enterovirus (come quelli che causano malattie simili alla poliomielite) possono essere coltivati in coltura, al contrario della maggior parte degli altri virus.

La tecnica di reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction, PCR) viene utilizzata per identificare molti dei virus che possono causare l’encefalite. La PCR, che produce molte copie di un gene, viene utilizzata per rilevare il materiale genetico di questi virus in un campione di liquido cerebrospinale. L’identificazione tempestiva del virus dell’herpes simplex mediante PCR è difficile, pertanto il trattamento viene in genere avviato immediatamente se si ritiene che la causa sia il virus dell’herpes simplex. Il trattamento tempestivo è essenziale perché l’encefalite che causa è distruttiva e, se non trattata, è spesso letale. Un trattamento immediato può aiutare a diminuire la gravità dei sintomi e a prevenire il decesso.

In rari casi viene rimosso un campione di tessuto cerebrale ed esaminato al microscopio (biopsia) per determinare se la causa sia il virus dell’herpes simplex o un altro organismo.

A volte, anche dopo un esame completo, non viene identificato alcun virus, batterio o altra sorgente di infezione. In questi casi, la causa può essere un’encefalite autoimmune o correlata a un tumore (paraneoplastica) perché gli esami non possono sempre confermare questi disturbi.