Il virus della rabbia è presente in molte specie di animali selvatici e domestici in quasi tutto il mondo. Gli animali affetti da rabbia possono presentare la patologia per diverse settimane prima di morire. Durante questo periodo, spesso diffondono la malattia.

Il virus della rabbia, presente nella saliva di un animale malato, viene trasmesso quando questo morde o, molto più raramente, lecca un altro animale o un essere umano. Il virus non può passare attraverso una pelle intatta. Può entrare nel corpo solo attraverso una lacerazione o un’altra rottura nella pelle, oppure attraverso il naso o la bocca quando vengono inalate molte gocce trasportate dall’aria (come nel caso di una grotta che contiene pipistrelli infettati).

Diversi mammiferi, quali cani, gatti, pipistrelli, procioni, moffette e volpi, possono trasmettere la rabbia agli esseri umani.

Negli Stati Uniti, la vaccinazione ha ampiamente eliminato la rabbia nei cani e la causa della rabbia proviene quasi sempre da animali selvatici, solitamente pipistrelli, ma anche volpi, moffette o procioni. In molti casi, i morsi di pipistrello non vengono notati. La maggior parte dei decessi dovuti alla rabbia consegue al morso di un pipistrello infetto.

Nei Paesi in cui i cani non vengono vaccinati sistematicamente contro la rabbia (inclusi molti Paesi dell’America latina, dell’Africa, dell’Asia e del Medi oriente), la maggior parte dei decessi dovuti alla rabbia deriva da un morso di un cane infetto. Pochi casi derivano da morsi di altri animali, come le scimmie, tenute a volte come animali da compagnia.

La rabbia colpisce raramente roditori (come criceti, porcellini d’India, gerbilli, scoiattoli, tamia, ratti e topi), conigli o lepri. Negli Stati Uniti, non risulta che questi animali siano in grado di trasmettere la rabbia agli esseri umani. La rabbia non colpisce gli uccelli e i rettili.