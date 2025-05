Vaccino contro il virus del papilloma umano (HPV)

Il vaccino anti-HPV viene somministrato come iniezione intramuscolare in una serie di 2 o 3 dosi. Se la dose iniziale della vaccinazione anti-HPV viene somministrata a un’età tra i 9 e i 14 anni, viene somministrata la serie di 2 dosi. Se la dose iniziale della vaccinazione anti-HPV viene somministrata a 15 anni o più, si somministra una serie di 3 dosi (vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età]).

Il vaccino è consigliato a:

Tutti i bambini, maschi e femmine, dall’età di 11-12 anni (ma si può iniziare all’età di 9 anni) e i soggetti non precedentemente vaccinati o non adeguatamente vaccinati fino all’età di 26 anni

Alcuni adulti di età compresa tra 27 e 45 anni, dopo aver discusso con il proprio medico del rischio di nuove infezioni da HPV e dei possibili benefici della vaccinazione

Soggetti con una patologia che indebolisce il sistema immunitario, tra cui l’infezione da HIV, devono ricevere una serie di 3 dosi, indipendentemente dall’età a cui viene somministrata la dose iniziale

In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]).