Di solito, per molti virus il medico non può fare molto; consiglia per lo più dei farmaci per il trattamento dei sintomi e per aiutare a sentirsi meglio. Ad esempio, in caso di naso chiuso, può prescrivere un decongestionante nasale.

Per alcuni virus, il medico può prescrivere un farmaco antivirale. I farmaci antivirali vengono utilizzati solo per qualche virus, come:

Gli antibiotici sono farmaci che uccidono i batteri, ma non hanno alcun effetto sui virus.