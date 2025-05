Intervento chirurgico o trapianto di fegato

Ablazione con radiofrequenza, chemioembolizzazione o radioterapia interna

Chemioterapia e immunoterapia

Il trattamento del carcinoma epatocellulare dipende dall’estensione del tumore. Piccoli tumori limitati al fegato possono essere trattati con il trapianto di fegato.

Solo l’asportazione chirurgica del tumore o il trapianto di fegato possono offrire una speranza di guarigione. Tuttavia, dopo l’asportazione chirurgica del tumore, spesso si ha una recidiva. Inoltre, la rimozione del tumore nelle persone cirrotiche potrebbe non essere fattibile se il fegato è troppo compromesso.

Quando il trapianto o l’intervento chirurgico non sono possibili, oppure se il paziente è in lista d’attesa per un trapianto di fegato, si può ricorrere a terapie incentrate sul tumore e sulle zone circostanti. Questi trattamenti possono rallentare la crescita tumorale e alleviare i sintomi. Ad esempio, i medici possono iniettare nei vasi che portano sangue al tumore una sostanza chimica che distrugge le cellule tumorali. Oppure possono ricorrere a terapie che applicano energia sulle cellule tumorali distruggendole. Tre di questi trattamenti sono

L’ablazione con radiofrequenza (che usa l’energia elettrica)

La chemioembolizzazione (che usa la chemioterapia)

La radioterapia selettiva interna (che usa le radiazioni)

Tuttavia, queste terapie non distruggono tutte le cellule tumorali.

I farmaci chemioterapici possono essere iniettati in un vaso sanguigno che alimenta un tumore (chemioembolizzazione). Per esempio, i farmaci chemioterapici possono essere iniettati in una vena o nell’arteria epatica. L’iniezione diretta dei farmaci chemioterapici nell’arteria epatica libera un’elevata concentrazione di farmaco direttamente nelle cellule tumorali epatiche. Il farmaco chemioterapico sorafenib è efficace contro il carcinoma epatocellulare. Attualmente, in alcuni soggetti con questo tumore si utilizzano altri farmaci chemioterapici (per esempio, lenvatinib, regorafenib) e alcune combinazioni che possono includere farmaci immunoterapici (per esempio, tremelimumab più durvalumab o atezolizumab più bevacizumab).