Infezione da virus respiratorio sinciziale (VRS) e infezione da metapneumovirus umano

Igiene corretta

Nirsevimab (o palivizumab se nirsevimab non è disponibile)

Vaccino anti-VRS per le gestanti

Una buona pratica igienica è una misura preventiva importante. Il bambino malato, e chi vive nella stessa casa, deve lavarsi le mani frequentemente. In generale, più intimo è il contatto fisico (coccole, abbracci o condivisione del letto) con il bambino malato, maggiore è il rischio di diffusione dell’infezione ai familiari. I genitori devono bilanciare questo rischio con la necessità di assistere il bambino malato.

Nirsevimab e palivizumab sono due farmaci che contengono anticorpi contro il VRS. Questi farmaci sono disponibili negli Stati Uniti per la prevenzione del VRS nei lattanti e nei bambini piccoli. Nirsevimab è il farmaco preferito, ma potrebbe non essere disponibile per alcuni lattanti a causa dei limiti di fornitura. Se non è disponibile, alcuni neonati e bambini devono ricevere palivizumab. Per la maggior parte dei neonati, nirsevimab non è necessario se la madre ha ricevuto un vaccino contro il VRS durante la gravidanza.

Nirsevimab è raccomandato per i seguenti bambini:

Tutti i neonati di età inferiore agli 8 mesi nati durante la stagione del VRS o che stanno entrando nella loro prima stagione del VRS (in genere da ottobre a fine marzo nella maggior parte degli Stati Uniti continentali)

Bambini dagli 8 ai 19 mesi di età a rischio aumentato di ammalarsi gravemente se contraggono un’infezione da VRS e che stanno entrando nella seconda stagione del VRS

Nirsevimab deve essere somministrato poco prima dell’inizio della stagione del VRS. I neonati che non hanno ricevuto un’iniezione all’inizio della stagione possono riceverne una in qualsiasi momento durante la stagione.

Nirsevimab può essere somministrato prima che il neonato lasci l’ospedale. Può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini infantili di routine.

Palivizumab viene somministrato solo se nirsevimab non è disponibile. Questo farmaco viene somministrato sotto forma di una serie di iniezioni durante la stagione del VRS.

Sono disponibili due vaccini per prevenire il VRS negli anziani. Nell’agosto del 2023, uno di questi vaccini è stato approvato per l’uso nelle gestanti a 32-36 settimane di gestazione. La somministrazione del vaccino durante la gravidanza aiuta a proteggere il neonato dal VRS per circa 6 mesi dopo la nascita, perché gli anticorpi protettivi passano dalla madre al feto attraverso la placenta. Questi vaccini non sono ancora approvati per i bambini.

Non esistono attualmente vaccini per la prevenzione dell’infezione da hMPV.