Sindromi da coronavirus e sindromi respiratorie acute (MERS e SARS)

Il virus che causa la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) appartiene al genere Coronavirus.

Il virus della MERS è stato rilevato per la prima volta in Giordania e in Arabia Saudita nel 2012. A partire dal 2021, sono stati registrati oltre 2.500 casi confermati di MERS a livello mondiale, con almeno 900 decessi correlati. La maggior parte dei casi si è manifestata in Arabia Saudita, dove continuano a registrarsi nuovi casi. La maggiore epidemia nota di MERS al di fuori della penisola arabica si è verificata nel 2015 in Corea del Sud. L’epidemia è stata associata a un viaggiatore di ritorno dalla penisola arabica. Sono inoltre stati segnalati casi in Paesi europei, asiatici, nordafricani e mediorientali, e negli Stati Uniti, in persone che vi sono state trasferite per assistenza o si sono ammalate dopo il ritorno dal Medio Oriente. Dal 2019 è stato segnalato solo un numero esiguo di casi.

Si sospetta che in molti Paesi del Medio Oriente la principale fonte di infezione siano i dromedari, ma non si conosce il modo in cui il virus viene trasmesso all’uomo.

L’infezione è più comune negli uomini ed è più grave nelle persone anziane e in quelle affette da patologie croniche preesistenti, come il diabete o una malattia cardiaca o renale. L’infezione è stata letale in circa un terzo delle persone infette.

Il virus della MERS si trasmette attraverso il contatto diretto con persone affette dalla malattia o attraverso le goccioline disperse nell’aria con la tosse o gli starnuti da un soggetto infetto. Si ritiene che le persone non siano contagiose finché non manifestano i sintomi. La maggior parte dei casi di trasmissione da persona a persona si sono verificati tra gli operatori sanitari che assistevano le persone infette.

I sintomi solitamente compaiono circa 5 giorni (ma possono comparire in qualunque momento tra i 2 e i 14 giorni) dopo che l’infezione è stata contratta. La maggior parte delle persone presenta febbre, brividi, dolori muscolari e tosse. Circa un terzo lamenta diarrea, vomito e dolore addominale.

Diagnosi di MERS Analisi dei liquidi corporei provenienti dalle vie respiratorie

Esami del sangue I medici sospettano la MERS nei soggetti che presentano un’infezione delle vie aeree inferiori e si sono recati o risiedono in un’area dove potrebbero essere stati esposti al virus oppure sono stati a stretto contatto con qualcuno potenzialmente affetto da MERS. Per formulare la diagnosi di MERS, i medici prelevano un campione di liquidi corporei da differenti punti delle vie aeree in momenti diversi e lo analizzano alla ricerca del virus. Inoltre, vengono eseguiti analisi del sangue per rilevare il virus o gli anticorpi contro il virus. Vengono sottoposte ad analisi del sangue tutte le persone che sono state in stretto contatto con qualcuno potenzialmente affetto da MERS.