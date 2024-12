Riposo e molti liquidi

Il trattamento principale dell’influenza consiste nel riposarsi, assumere liquidi in abbondanza ed evitare qualsiasi tipo di sforzo. Le normali attività possono essere riprese dopo 24-48 ore dalla scomparsa della febbre, ma la maggioranza dei soggetti necessita di diversi giorni per guarire completamente.

È possibile trattare la febbre e il malessere con paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come aspirina o ibuprofene. Dato il rischio della sindrome di Reye, bambini e adolescenti (di età pari o inferiore ai 18 anni) non devono essere trattati con l’aspirina. Ai bambini possono essere somministrati, se necessario, paracetamolo e ibuprofene. Altri presidi, come quelli già elencati per il raffreddore comune, come i decongestionanti nasali, possono aiutare ad alleviare i sintomi.

I farmaci antivirali (oseltamivir, zanamivir, baloxavir marboxil e peramivir) sono utili nel trattamento dell’influenza. Tuttavia, questi farmaci sono efficaci solo se assunti entro uno o due giorni dall’insorgenza dei sintomi. I farmaci antivirali riducono la gravità dei sintomi e la durata della febbre, nonché il tempo necessario per tornare alle normali attività, ma solo di un giorno circa. Ciononostante, questi farmaci sono molto efficaci in alcuni soggetti.

Il tipo di farmaco, o farmaci, utilizzato dipende dallo specifico virus influenzale che causa l’infezione. Oseltamivir e baloxavir marboxil, assunti per via orale, e zanamivir, assunto per via inalatoria, sono efficaci contro i virus influenzali di tipo A e di tipo B. Oseltamivir può essere utilizzato nei bambini di anche solo 1 anno. Zanamivir può essere utilizzato in adulti e bambini a partire dai 7 anni, mentre baloxavir può essere utilizzato in adulti e bambini a partire dai 12 anni. Peramivir viene somministrato in dose singola mediante un’iniezione in vena (per via endovenosa) e può essere utilizzato negli adulti e nei bambini a partire dai 2 anni che non possono tollerare i farmaci assunti per via orale o per via inalatoria.

Se si sviluppa un’infezione batterica, potrebbero essere prescritti antibiotici.