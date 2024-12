Il trattamento con isterectomia radicale, chemioterapia e/o radioterapia di solito rende impossibile per le donne iniziare la gravidanza o portarla a termine. Tuttavia, se la possibilità di avere figli è importante per la donna, deve parlarne con il proprio medico e ottenere quante più informazioni possibile su come il trattamento influisce sulla fertilità e sulla possibile idoneità a trattamenti che non precludono del tutto una futura gravidanza.

La biopsia conica (conizzazione) può essere un’opzione per le donne con un tumore della cervice allo stadio iniziale, a basso rischio che desiderano preservare la propria capacità di avere figli. Prima dell’intervento il medico controlla se il tumore si sia diffuso ai linfonodi della pelvi. Se il tumore non si è diffuso, è possibile asportarlo completamente rimuovendo parte della cervice durante una biopsia conica.

Per le donne affette da tumore della cervice allo stadio iniziale che desiderano preservare la capacità di avere figli può essere possibile un trattamento oncologico diverso chiamato trachelectomia radicale (in grado di preservare la fertilità), che comporta l’asportazione della cervice, dei tessuti limitrofi, della parte alta della vagina e dei linfonodi pelvici. Per rimuovere i tessuti si possono usare le seguenti tecniche:

Un intervento chirurgico a cielo aperto

Inserimento di un laparoscopio attraverso una piccola incisione appena sotto l’ombelico, nel quale vengono inseriti gli strumenti, talvolta con l’ausilio di un robot (chirurgia laparoscopica)

Rimozione dei tessuti attraverso al vagina (chirurgia vaginale)

L’utero viene poi riattaccato alla parte inferiore della vagina e la donna può ancora avere una gravidanza. Tuttavia il parto dovrà essere cesareo.

In molte donne con tumore della cervice allo stadio iniziale la trachelectomia sembra essere efficace quanto l’isterectomia radicale.

Con le donne in pre-menopausa sottoposte a radioterapia i medici discutono le opzioni per proteggere le ovaie in modo da evitare la menopausa prematura. Prima della radioterapia della pelvi, le ovaie possono essere spostate fuori dal campo di irradiazione (ooforopessia) per evitare di esporle alle radiazioni.