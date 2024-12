Il virus di Epstein-Barr causa molte patologie, tra cui la mononucleosi infettiva.

Il virus si trasmette attraverso i baci.

I sintomi variano, ma i più comuni sono affaticamento estremo, febbre, mal di gola e linfonodi gonfi (edema linfonodale).

A conferma della diagnosi si esegue un’analisi del sangue.

Il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono alleviare la febbre e il dolore.

L’infezione dovuta al virus di Epstein-Barr (EBV) è molto comune. L’EBV è un tipo di herpesvirus chiamato herpesvirus di tipo 4. Negli Stati Uniti, circa il 50% di tutti i bambini di 5 anni di età e oltre il 90% degli adulti ha avuto un’infezione da EBV.

La maggior parte delle infezioni da EBV è asintomatica. Gli adolescenti e i giovani adulti che contraggono l’EBV solitamente sviluppano la mononucleosi infettiva. La mononucleosi infettiva deve il suo nome alla presenza di un’elevata quantità di un particolare tipo di globuli bianchi (cellule mononucleate) nel sangue. Gli adolescenti e i giovani adulti di solito contraggono la mononucleosi infettiva anche attraverso il bacio con soggetti affetti da EBV.

Come avviene per altri herpesvirus, dopo l’infezione iniziale l’EBV rimane nell’organismo, principalmente nei globuli bianchi, per tutta la vita. I soggetti infetti espellono periodicamente il virus nella saliva. Durante questi episodi, che non causano sintomi, trasmettono l’infezione ad altri.

In rari casi, l’EBV contribuisce allo sviluppo di sclerosi multipla e vari tipi di tumori, come il linfoma di Burkitt e alcuni tumori del naso e della gola (tumore nasofaringeo). Si ritiene che specifici geni virali alterino il ciclo di crescita delle cellule infette e le rendano tumorali. L’EBV non causa la sindrome da stanchezza cronica, come si credeva in passato.

Sintomi della mononucleosi infettiva Nella maggior parte dei bambini di età inferiore a 5 anni, l’infezione è asintomatica. Negli adolescenti e negli adulti, può o meno causare la mononucleosi infettiva. Il periodo che intercorre tra il momento del contagio e la comparsa dei sintomi è di solito di 30-50 giorni. Questo intervallo viene definito periodo di incubazione. I quattro sintomi principali della mononucleosi infettiva da EBV sono: Stanchezza estrema

Febbre

Mal di gola

Linfonodi gonfi Mononucleosi infettiva a carico della gola Immagine DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Non tutti i soggetti presentano tutti i quattro sintomi. In genere, l’infezione esordisce con una sensazione generale di malessere e una febbre lieve, seguite da mal di gola e/o ingrossamento dei linfonodi. L’affaticamento è spesso grave, di solito più grave durante le prime 2-3 settimane, e può permanere per mesi. La febbre generalmente raggiunge il picco di circa 39,5 °C nel pomeriggio o in prima serata. La gola è spesso molto dolente e sul fondo della gola può essere presente materiale simile al pus. Più comunemente, si gonfiano i linfonodi del collo, ma l’edema linfonodale può comparire ovunque. In alcuni soggetti, l’unico sintomo è l’ingrossamento dei linfonodi (a volte erroneamente denominato “ghiandole gonfie”). Eruzione cutanea causata dalla mononucleosi infettiva Immagine MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY In circa il 50% dei soggetti affetti da mononucleosi infettiva è presente un ingrossamento della milza. Nella maggior parte dei soggetti affetti, la milza ingrossata è asintomatica o causa sintomi modesti, ma è necessario tenere presente che la milza può essere a rischio di rottura se sottoposta a lesioni. La rottura della milza è potenzialmente fatale. Anche il fegato può ingrossarsi leggermente. Talvolta l’area intorno agli occhi è gonfia. Di rado si sviluppano eruzioni cutanee. Comunque, i soggetti con infezione da EBV che assumono l’antibiotico ampicillina possono essere maggiormente a rischio di sviluppare un’eruzione cutanea. Altre complicanze molto rare comprendono convulsioni, danni ai nervi, anomalie comportamentali e infiammazione del cervello (encefalite) o dei tessuti che rivestono il cervello (meningite), anemia e occlusione delle vie respiratorie causata dai linfonodi ingrossati. La durata dei sintomi varia. Dopo circa due settimane, i sintomi scompaiono e la maggior parte dei soggetti può riprendere le normali attività. Tuttavia, la stanchezza può persistere per diverse altre settimane e, occasionalmente, per mesi. Il decesso si verifica in un numero di casi inferiore all’1%, solitamente a causa di complicanze come encefalite, rottura della milza, oppure occlusione delle vie aeree.

Diagnosi della mononucleosi infettiva Analisi del sangue I sintomi della mononucleosi infettiva si presentano anche in molte altre infezioni virali e batteriche. Di conseguenza, la mononucleosi infettiva spesso non viene riconosciuta. Tuttavia, un ingrossamento dei linfonodi, soprattutto a livello del collo, suggerisce fortemente il sospetto di mononucleosi infettiva. Generalmente, un semplice esame del sangue, chiamato test per anticorpi eterofili o monotest, è sufficiente per confermare la diagnosi. Nelle fasi iniziali della malattia tale esame può talvolta risultare negativo negli adolescenti e negli adulti, e il medico può farlo ripetere circa una settimana più tardi in caso di forte sospetto di infezione. Questo esame è molto meno affidabile e risulta spesso negativo nei bambini piccoli con mononucleosi infettiva. Un test alternativo per confermare la diagnosi è un esame del sangue specifico per anticorpi anti-EBV (gli anticorpi sono prodotti dal sistema immunitario per difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti, come l’EBV). Spesso si esegue anche un emocromo completo. Il riscontro di molti globuli bianchi mononucleati caratteristici (linfociti atipici) potrebbe essere il primo indizio della diagnosi di mononucleosi infettiva.