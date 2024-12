Farmaci antivirali

L’epatite C cronica viene trattata con farmaci antivirali detti farmaci antivirali ad azione diretta. In genere, vengono utilizzati vari farmaci in combinazione.

L’epatite C cronica deve essere trattata, a meno che il soggetto abbia un altro disturbo che non risponde a trattamenti e che diminuisce l’aspettativa di vita.

Il trattamento varia in base al tipo specifico (genotipo) del virus dell’epatite C responsabile dell’infezione, al grado del danno epatico e ai precedenti trattamenti per l’epatite C.

Per trattare l’epatite C sono disponibili molti farmaci antivirali ad azione diretta. Questi farmaci sono altamente efficaci e hanno effetti collaterali minimi, perché agiscono direttamente sul virus. Essi includono sofosbuvir, elbasvir, grazoprevir, velpatasvir, glecaprevir, ledipasvir, voxilepravir e pibrentasvir (tutti assunti per via orale).

Il trattamento può durare da 8 a 24 settimane. Il trattamento dell’epatite C può eliminare il virus dall’organismo e quindi arrestare l’infiammazione e prevenire la cicatrizzazione, riducendo così il rischio di cirrosi.

La ribavirina è un farmaco antivirale che talvolta viene aggiunto al regime terapeutico per aumentare l’efficacia dei farmaci antivirali. Tuttavia, la ribavirina può causare difetti congeniti e non deve essere utilizzata dalle donne in gravidanza o dagli uomini con partner di sesso femminile in gravidanza. Se la ribavirina viene utilizzata durante la gravidanza, durante il trattamento e per 6 mesi dopo la fine del trattamento è necessario utilizzare almeno 2 forme di contraccezione efficace.

Se l’infezione da epatite C cronica ha danneggiato gravemente il fegato, si può ricorrere al trapianto di fegato. Dopo il trapianto di fegato, i soggetti con epatite C vengono spesso trattati con farmaci antivirali che migliorano le possibilità di guarigione.

Al termine del trattamento, il medico esegue esami del sangue per determinare la quantità di materiale genetico virale presente. Se, a distanza di 12 settimane dal termine del trattamento, non ne viene rilevato significa probabilmente che il soggetto è guarito.