Farmaci per alleviare la febbre e i dolori muscolari

Talvolta, per i soggetti con malattia da lieve a moderata ad alto rischio di malattia grave: combinazione nirmatrelvir/ritonavir, remdesivir (breve ciclo), molnupiravir

Per la malattia grave: remdesivir, desametasone, immunomodulatori

Il trattamento il COVID-19 dipende dalla gravità della malattia e dalla probabilità che il soggetto sviluppi malattia grave.

In caso di malattia lieve, spesso è sufficiente il riposo a casa. Il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l’ibuprofene, possono essere assunti per alleviare febbre e dolori muscolari. Malgrado alcuni timori iniziali di carattere aneddotico, non esistono evidenze scientifiche che l’uso di FANS peggiori il COVID-19. Allo stesso modo, non esistono evidenze scientifiche che i soggetti con COVID-19 debbano smettere di assumere certi farmaci antipertensivi: gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE-inibitori) o i bloccanti del recettore dell’angiotensina (ARB).

In caso di malattia più grave, per alcuni soggetti è necessario il ricovero con un trattamento che potrebbe includere l’ossigenoterapia o la ventilazione meccanica.

Per i soggetti con COVID-19 grave o i soggetti ad alto rischio di progressione a malattia grave, si raccomandano alcuni farmaci e altre terapie. Per esempio, per la malattia grave possono essere utilizzate alcune terapie immunomodulatorie (come tocilizumab, baricitinib o sarilumab). Si tratta di un campo in rapida evoluzione (vedere National Institutes of Health (NIH) COVID-19 Treatment Guidelines [Linee guida terapeutiche per il COVID-19 dei National Institutes of Health (NIH)] e Infectious Diseases Society of America (IDSA) Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 [Linee guida sul trattamento e la gestione dei pazienti con COVID-19 dell’Infectious Diseases Society of America (IDSA)]).

Mirmatrelvir/ritonavir è una combinazione antivirale assunta per via orale. Può essere utilizzato per trattare l’infezione da virus del COVID-19 da lieve a moderata di alcuni adulti e adolescenti ad alto rischio di progressione a COVID-19 grave, compresi il ricovero o il decesso. Non è autorizzato all’uso per più di 5 giorni consecutivi.

In alcuni soggetti i sintomi si ripresentano dopo l’uso di nirmatrelvir/ritonavir e i tamponi per il SARS-CoV-2 possono risultare nuovamente positivi, anche in soggetti asintomatici. Attualmente non è raccomandato alcun trattamento aggiuntivo, ma i soggetti devono isolarsi in caso di sintomi di rimbalzo o di tamponi positivi. (Vedere anche CDC: COVID-19 Rebound After Paxlovid Treatment [CDC: COVID-19 di rimbalzo dopo il trattamento con paxlovid.)

Remdesivir (un farmaco antivirale) per il trattamento di soggetti con COVID-19 selezionati. Remdesivir viene somministrato per via endovenosa. La durata raccomandata del trattamento va da 3 a 10 giorni. La combinazione che prevede remdesivir e il corticosteroide desametasone viene comunemente utilizzata nei soggetti ricoverati che necessitano di ossigenoterapia.

Molnupiravir è un farmaco antivirale assunto per via orale. Può essere utilizzato per trattare l’infezione da virus del COVID-19 da lieve a moderata in adulti non ricoverati ad alto rischio di progressione a COVID-19 grave, compresi il ricovero o il decesso, e per i quali opzioni terapeutiche alternative per il COVID-19 non sono disponibili o appropriate. Molnupiravir non è autorizzato all’uso per più di 5 giorni consecutivi. Non è consigliato durante la gravidanza.

Bamlanivimab/etesevimab, casirivimab/imdevimab, sotrovimab e bebtelovimab sono terapie a base di anticorpi monoclonali. Non sono efficaci contro la variante Omicron. Pertanto, la FDA ne sconsiglia l’uso per il trattamento del COVID-19, perché la variante Omicron è diventata la variante dominante negli Stati Uniti.

Anche le seguenti terapie NON sono raccomandate per il trattamento o la prevenzione del COVID-19: