Vaccino contro la varicella

La vaccinazione contro la varicella rientra nel calendario vaccinale di routine raccomandato per i bambini (vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età]). Il vaccino viene somministrato tramite un’iniezione sotto la pelle. Vengono somministrate due dosi: all’età di 12-15 mesi e all’età di 4-6 anni. Viene inoltre consigliato per tutti gli adolescenti e gli adulti che non abbiano contratto la malattia o ricevuto il vaccino. Viene somministrato in due dosi a distanza di almeno 4 settimane (vedere CDC: Chickenpox Vaccination: What Everyone Should Know [CDC: Vaccinazione contro la varicella: cosa bisogna sapere).

Alcune patologie possono influire sull’opportunità e sul momento della vaccinazione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]). In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione.

Poiché il vaccino contiene il virus vivo, non viene somministrato alle donne in gravidanza, ai soggetti con sistema immunitario compromesso (immunodepressi) o affetti da cancro del midollo osseo o del sistema linfatico.