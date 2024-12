Cancro dell’ano

Valutazione medica

Sigmoidoscopia o colonscopia

Biopsia

Per diagnosticare il tumore dell’ano, il medico deve per prima cosa ispezionare la cute perianale alla ricerca di qualunque anomalia. Il medico esplora l’ano e il retto inferiore con un dito guantato, cercando eventuali parti della mucosa di consistenza diversa rispetto alle aree adiacenti. Per esaminare ano e retto viene utilizzato un sigmoidoscopio (una corta sonda di esplorazione dotata di una telecamera all’estremità). Per agevolare l’esame, il medico può inserire un anoscopio (una piccola sonda rigida con una sorgente di luce) per diversi centimetri all’interno dell’ano.

Quindi, preleva un campione di tessuto da un’area anomala e lo esamina al microscopio (biopsia).

Una volta diagnosticato un tumore dell’ano, vengono eseguiti altri esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI), per stabilire se il tumore si è diffuso (ha metastatizzato).

In caso di sanguinamento il medico può effettuare una colonscopia per individuare un eventuale tumore del colon coesistente. Durante la colonscopia viene esaminato l’intero intestino crasso. Si può eseguire una colonscopia anche nei soggetti che presentano emorroidi (vene tortuose nella parete del retto e dell’ano) evidenti, che possono provocare sanguinamento.