Infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV)

La trasmissione dell’HIV richiede il contatto di un tessuto superficiale aperto (ad esempio una ferita) di una persona non infetta con un liquido corporeo contenente il virus. L’HIV può essere presente in quasi tutti i liquidi corporei, ma la trasmissione avviene soprattutto attraverso il sangue, il liquido seminale, le secrezioni vaginali e il latte materno. Anche se le lacrime, l’urina e la saliva possono contenere basse concentrazioni di HIV, la trasmissione attraverso questi liquidi è estremamente rara o inesistente.

L’HIV non viene trasmesso attraverso un contatto che non implica lo scambio di liquidi corporei (come toccando, abbracciando o baciando senza scambio di saliva) o per contatto stretto e non sessuale (come toccando una superficie o un oggetto). Nessuno dei casi di trasmissione del virus dell’HIV è stato ricondotto alla tosse o allo starnuto di una persona infetta o a una puntura di zanzara. La trasmissione da parte di medici o odontoiatri infetti al paziente è estremamente rara.

Generalmente, l’HIV si trasmette con le seguenti modalità:

Contatto sessuale con una persona infetta, quando le mucose che rivestono la bocca, la vagina, il pene o il retto sono esposte a liquidi corporei, quali lo sperma o le secrezioni vaginali, che contengono l’HIV, come avviene durante un rapporto sessuale non protetto

Iniezione di sangue contaminato, come può verificarsi quando gli aghi sono condivisi o un professionista sanitario viene punto accidentalmente con un ago contaminato da HIV

Trasferimento da madre infetta al feto prima della nascita, durante la nascita o dopo di essa attraverso il latte materno

Procedure mediche, come la trasfusione di sangue contenente HIV, interventi eseguiti con strumenti non adeguatamente sterilizzati o il trapianto di tessuti o di un organo infetti

Se la cute o una mucosa è lacerata o danneggiata, anche minimamente, vi sono maggiori probabilità di trasmissione dell’HIV. Durante le pratiche sessuali vaginali o anali possono prodursi piccole ferite nei genitali o nella pelle circostante, anche se il soggetto non è consapevole della loro presenza.

La maggior parte delle infezioni da HIV viene trasmessa attraverso il contatto eterosessuale, ma i fattori di rischio variano in base alla regione o ai livelli di reddito nazionali. Per esempio, la trasmissione tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini è solitamente la modalità di trasmissione più comune nei Paesi ad alte risorse, mentre in centrale e orientale sono le persone che si iniettano stupefacenti ad essere colpite in misura predominante.

Nelle regioni in cui la trasmissione eterosessuale è dominante, l’infezione da HIV segue le vie del commercio, del trasporto e della migrazione economica nelle città e si diffonde secondariamente nelle aree rurali.

La trasmissione dell’HIV attraverso le vie più comuni (contatto sessuale o condivisione di aghi) è quasi completamente evitabile.

Sapevate che...

Attraverso l’attività sessuale Il rischio di trasmissione dell’HIV è massimo durante i rapporti sessuali vaginali o anali nelle quali il preservativo non viene utilizzato o viene utilizzato in modo scorretto. La trasmissione dell’HIV può verificarsi anche durante un rapporto orale, sebbene sia molto meno frequente rispetto ai rapporti vaginali o anali. Tuttavia, le ulcerazioni aperte nella bocca, nella vagina, nel pene o nel retto, il sanguinamento gengivale e il contatto orale con il sangue mestruale possono aumentare il rischio. Il rischio di infezione da HIV è aumentato quando lo sperma o le secrezioni vaginali contengono una grande quantità di HIV e/o quando sono presenti lacerazioni o ulcerazioni, anche se piccole, della cute o delle membrane che rivestono i genitali, la bocca o il retto. Pertanto, la trasmissione è molto più probabile durante: Le prime settimane successive all’infezione, perché in questo periodo il sangue e i liquidi corporei contengono quantità elevate di HIV

Attività sessuali vigorose che danneggiano la cute o le membrane che rivestono i genitali, la bocca o il retto

Un rapporto sessuale quando uno dei due partner ha un’infezione da herpes genitale, sifilide o altre infezioni a trasmissione sessuale (ITS) che possono causare ulcerazioni o lacerazioni della cute o infiammazione dei genitali I farmaci contro l’HIV (antiretrovirali) possono ridurre la quantità di HIV presente nel liquido seminale e nelle secrezioni vaginali. Pertanto, il trattamento dell’infezione da HIV con questi farmaci può ridurre significativamente il rischio di trasmissione. Le attività sessuali che possono danneggiare le membrane che rivestono i genitali, la bocca o il retto sono il fisting (inserimento parziale o totale della mano nel retto o nella vagina) e l’uso di giocattoli erotici. Gli studi indicano che i soggetti con infezione da HIV trattati con terapia antiretrovirale e senza una carica virale rilevabile (soppressione virale) non trasmettono sessualmente il virus ai propri partner. Tabella Qual è il rischio di trasmissione di HIV durante le attività sessuali? Tabella

Attraverso aghi o altri strumenti Gli operatori sanitari che si pungono accidentalmente con un ago contaminato dall’HIV hanno all’incirca 1 probabilità su 400 di contrarre l’infezione se non vengono trattati il prima possibile dopo l’esposizione. Il trattamento riduce le probabilità di infezione. Il rischio aumenta se l’ago penetra in profondità o se l’ago è cavo e contiene sangue contaminato da HIV (come nel caso degli aghi utilizzati per i prelievi di sangue o per l’iniezione di sostanze illegali), invece di essere solamente ricoperto di sangue (come nel caso degli aghi utilizzati per suturare le ferite da taglio). Un liquido infetto che venga a contatto con la bocca o gli occhi ha meno di 1 probabilità su 1.000 di provocare l’infezione.

Da madre a figlio La presenza dell’infezione da HIV in un gran numero di donne in età fertile ha determinato un aumento delle infezioni da HIV nei bambini. L’infezione da HIV può essere trasmessa da una madre infetta al bambino con le seguenti modalità: Durante la gravidanza, al feto attraverso la placenta

Durante il parto, al neonato durante il passaggio attraverso il canale del parto

Trasmissione al neonato attraverso il latte materno Il rischio complessivo cumulativo di trasmissione dalla madre al bambino senza terapia antiretrovirale è del 35%-45%. Il trattamento delle donne in gravidanza infette con farmaci antiretrovirali può ridurre significativamente il rischio di trasmissione. Le donne in gravidanza infette con l’HIV dovrebbero venire trattate durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza, durante il parto e durante l’allattamento al seno. Il rischio viene ridotto anche dal parto cesareo e con il trattamento del bambino per diverse settimane dopo la nascita. L’HIV viene escreto nel latte materno. Le madri infette non dovrebbero allattare al seno se vivono in Paesi nei quali il latte artificiale è sicuro e ha un costo accettabile. Tuttavia, nelle regioni in cui le malattie infettive e la denutrizione sono cause comuni di morte infantile e non è disponibile latte artificiale sicuro ed economico, l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda il trattamento antiretrovirale unito all’allattamento al seno per almeno 12 mesi. In queste situazioni, la protezione da infezioni potenzialmente letali fornita dall’allattamento può controbilanciare il rischio di trasmissione dell’HIV. Dato che molte donne in gravidanza con infezione da HIV e i loro bambini vengono trattati o assumono farmaci per prevenire l’infezione, in molti Paesi il numero di bambini che contraggono l’HIV sta diminuendo.

Attraverso trasfusioni di sangue o trapianti d’organo Attualmente, la trasmissione dell’infezione da HIV attraverso trasfusioni di sangue o trapianti d’organo è rara. Dal 1985, nella maggior parte dei Paesi ad alte risorse tutto il sangue destinato alle trasfusioni viene analizzato per la presenza di anticorpi contro l’HIV e dell’RNA dell’HIV. Se possibile, alcuni emoderivati vengono termotrattati per eliminare il rischio di infezione da HIV. Si stima che negli Stati Uniti l’attuale rischio di infezione da HIV dovuto a una singola trasfusione di sangue (che viene attentamente esaminato per la presenza di HIV e di altri virus trasmessi attraverso il sangue), sia inferiore a 1 su circa 2 milioni. Tuttavia, in molti Paesi dove il sangue e gli emoderivati non vengono sottoposti allo screening per l’HIV o non sono esaminati altrettanto rigorosamente, il rischio di HIV trasmesso attraverso il sangue rimane considerevole. L’HIV è stato trasmesso quando sono stati inconsapevolmente utilizzati per un trapianto organi (reni, fegato, cuore, pancreas, osso e cute) provenienti da donatori infetti. La trasmissione dell’HIV è improbabile quando vengono trapiantate le cornee o determinati tessuti appositamente trattati (come l’osso).