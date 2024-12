Valutazione medica

Talvolta tomografia computerizzata

Il medico formula la diagnosi in base ai sintomi tipici. Una tomografia computerizzata (TC) può determinare l’estensione e la gravità della sinusite ma viene effettuata principalmente su soggetti che presentano sintomi di complicanze (quali occhi rossi e sporgenti) o con sinusite cronica. Se una persona è affetta da sinusite mascellare, si può eseguire una radiografia dei denti per controllare la presenza di ascessi dentali. Talvolta, il medico introduce una sottile sonda a fibre ottiche (endoscopio) nel naso, allo scopo di ispezionare gli osti dei seni e ottenere un campione di liquido per la coltura. Tale procedura, che richiede un’anestesia locale (per addormentare la zona), può essere eseguita in ambulatorio.

Talvolta, la sinusite cronica viene scoperta casualmente in una TC della testa eseguita per altri motivi (ad esempio in soggetti che si recano al pronto soccorso con cefalea o lieve trauma cranico).

Si sospetta una sinusite nei bambini se si osservano secrezioni di pus dal naso che persistono per oltre 10 giorni unitamente a un’estrema stanchezza (astenia) e tosse. Può essere presente dolore o fastidio al viso. La febbre è rara. Esaminando il naso, il medico trova una secrezione piena di pus. Una TC può confermare la diagnosi ma, considerata l’esposizione alle radiazioni, in genere viene effettuata solo su bambini con segni di complicanze o con sinusite cronica che non si risolve con un trattamento antibiotico.