Geni e cromosomi

Nell’organismo esistono numerosi tipi di cellule, come le cellule cardiache, le cellule epatiche e le cellule muscolari. Queste cellule si differenziano per aspetto e funzione e producono sostanze chimiche molto diverse. Tuttavia, ogni cellula discende da un unico ovocita fecondato e, come tale, contiene essenzialmente il medesimo DNA. Le cellule assumono aspetti e funzioni molto diversi fra loro, poiché i diversi geni sono espressi in cellule diverse (e in momenti diversi nella stessa cellula). Nel DNA sono inoltre codificate le informazioni relative al momento in cui un gene debba essere espresso. L’espressione genica dipende dal tipo di tessuto, dall’età dell’individuo, dalla presenza di specifici segnali chimici e da numerosi altri fattori e meccanismi. La conoscenza di questi altri fattori e meccanismi deputati al controllo dell’espressione genica è in continuo progresso, ma molti di questi fattori e meccanismi sono ancora poco noti.

I meccanismi in base ai quali i geni si controllano a vicenda sono molto complicati. I geni possiedono dei marcatori chimici che indicano il punto in cui la trascrizione dovrebbe avere inizio e terminare. Il processo di trascrizione è bloccato o permesso da varie sostanze chimiche (come gli istoni) all’interno e attorno al DNA. Inoltre, un filamento di RNA detto RNA antisenso può accoppiarsi con un filamento complementare di mRNA e bloccare la sintesi.