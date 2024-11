Esami del sangue

Il medico può sospettare un’epatite B cronica quando

Il soggetto presenta la sintomatologia tipica del disturbo.

Gli esami del sangue (eseguiti per altri motivi) rilevano un aumento eccessivo degli enzimi epatici.

Precedente diagnosi di epatite B acuta in passato.

Le analisi per l’epatite cronica in genere iniziano con esami del sangue per valutare il grado di funzionalità epatica e l’eventuale presenza di danni al fegato (test epatici). I test epatici misurano i livelli degli enzimi epatici e di altre sostanze prodotte dal fegato. Questi test possono contribuire a determinare la gravità del danno epatico.

Se i test suggeriscono la presenza di epatite, i medici eseguono altri esami del sangue per ricercare il virus dell’epatite B e C. Entrambi possono causare epatite cronica. Questi esami del sangue possono identificare parti di virus specifici (antigeni), anticorpi specifici prodotti dall’organismo per combattere il virus e, talvolta, il materiale genetico (DNA o RNA) del virus. Se i medici sospettano fortemente solo l’epatite B, possono eseguire esami del sangue solo per quel virus specifico.

I medici eseguono esami del sangue per misurare la carica virale, ossia la quantità di materiale genetico (DNA) del virus dell’epatite B presente.

Se l’epatite B cronica viene confermata, il medico spesso controlla anche se sono presenti anticorpi contro l’epatite D, come può accadere, e la presenza di infezione da HIV ed epatite C, dato che queste infezioni spesso si trasmettono allo stesso modo (attraverso il contatto con i liquidi corporei, come il sangue o lo sperma).

Per determinare l’entità del danno al fegato, talvolta si può procedere a una biopsia epatica o ad altri esami.