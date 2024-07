Le sostanze chimiche per via topica vengono applicate direttamente sulla verruca. Sono disponibili in varie forme, come creme, gel, lozioni o soluzioni.

Alcune sostanze chimiche sono applicate dal paziente stesso, mentre altre necessitano dell’intervento di un medico. La maggior parte di queste sostanze chimiche può ustionare la cute sana e, pertanto, in caso di automedicazione, è fondamentale seguire attentamente le istruzioni. Tali prodotti richiedono di solito numerose applicazioni per un periodo che varia da settimane a mesi. Prima di applicare le sostanze chimiche sulla verruca, questa può inizialmente venire immersa in acqua calda per facilitare la loro penetrazione. La verruca viene grattata, a casa o presso lo studio del medico, per asportare il tessuto necrotico prima di ogni trattamento.

Esempi di sostanze chimiche usate per il trattamento includono l’acido salicilico, l’acido tricloroacetico, il 5-fluorouracile, la cantaridina, la tretinoina, l’imiquimod, la soluzione podofilox, le sinecatechine e la resina podofillina. Alcune di queste sostanze chimiche agiscono provocando l’esfoliazione della pelle attorno alla verruca o distruggendo la verruca stessa, causandone il distacco e la caduta. Altri agiscono stimolando il sistema immunitario dell’organismo a combattere il virus che ha causato la verruca.