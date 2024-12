Panoramica sull’epatite

L’epatite viene comunemente causata da

Un virus, in particolare uno dei cinque virus principali dell’epatite (A, B, C, D o E)

Eccessivo consumo di alcol

Steatosi epatica dovuta ad anomalie del metabolismo

Uso di determinati farmaci, come l’isoniazide (utilizzato per trattare la tubercolosi)

Il metabolismo è il processo che converte il cibo in energia; utilizza gli alimenti per produrre molecole che mantengono l’organismo come proteine, carboidrati e grassi; elimina i prodotti di scarto dell’organismo. Un metabolismo anomalo nelle cellule epatiche causa un accumulo di grasso e infiammazione. Questa condizione è chiamata malattia epatica associata a disfunzione metabolica (metabolic dysfunction-associated liver disease, MASLD), che può portare a steatoepatite associata a disfunzione metabolica (metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, MASH). (La MASLD era precedentemente chiamata steatosi epatica non alcolica [nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD] e la MASH era precedentemente chiamata steatoepatite non alcolica [nonalcoholic steatohepatitis, NASH].)

Meno comunemente, l’epatite deriva da una reazione del sistema immunitario che causa infiammazione del fegato (epatite autoimmune), malattie genetiche del fegato e altre infezioni virali (come mononucleosi infettiva, herpes simplex o infezione da citomegalovirus). L’infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) può causare epatite, di solito in forma lieve. La gravità dell’infiammazione epatica tende a essere correlata alla gravità della COVID-19, ma un’infiammazione epatica lieve può svilupparsi anche quando il soggetto non presenta sintomi di COVID-19.