Vaccino contro morbillo, parotite e rosolia

Il vaccino MPR viene somministrato tramite un’iniezione sottocutanea.

Nell’ambito delle vaccinazioni infantili di routine vengono somministrate due dosi: all’età di 12-15 mesi e, di solito, all’età di 4-6 anni.

Tutti gli adulti nati a partire dal 1957 dovrebbero ricevere una dose del vaccino, a meno che non possiedano la documentazione della vaccinazione con una o più dosi del vaccino MPR o le analisi di laboratorio non abbiano dimostrato l’immunità a queste malattie.

La nascita negli anni precedenti al 1957 è generalmente considerata una prova sufficiente di immunità a morbillo, parotite e rosolia, fatta eccezione per il personale sanitario, che viene vaccinato oppure sottoposto ad analisi di laboratorio per verificare la presenza dell’immunità.

La rosolia contratta durante la gravidanza può avere gravi conseguenze per il feto, quali l’aborto spontaneo o gravi difetti congeniti. Pertanto, tutte le donne in età fertile, a prescindere dal loro anno di nascita, devono essere sottoposte ad analisi per verificare la presenza di immunità alla rosolia. In assenza di immunità, le donne che non sono in stato di gravidanza devono essere vaccinate e quelle che lo sono devono essere vaccinate subito dopo il termine della gravidanza.

Agli adulti con maggiori probabilità di esposizione a queste infezioni dovrebbe venire somministrata una seconda dose di vaccino. Questi comprendono coloro che:

Personale sanitario nato nel 1957 o successivamente che non è già immune a morbillo, parotite e rosolia

Frequentano l’università o altri istituti educativi dopo le superiori

Viaggiano a livello internazionale

Hanno un’infezione da HIV (eccetto qualora il loro sistema immunitario sia gravemente indebolito) e non sono già immuni a morbillo, parotite e rosolia

Una seconda dose del vaccino MPR dovrebbe venire somministrata anche ai conviventi delle persone con sistema immunitario gravemente compromesso.

Il vaccino non deve essere somministrato a donne in gravidanza e a persone che hanno gravi reazioni allergiche alla gelatina o a certi antibiotici (in particolare la neomicina).

Alcune altre patologie possono influire sull’opportunità e sul momento della vaccinazione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]).

In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione.

(Vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età] e CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older [Raccomandazioni dai 19 anni in poi].)