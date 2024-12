(tumore dell’esofago)

Asportazione chirurgica

Chemioterapia combinata con radioterapia (chemioradioterapia)

Immunoterapia combinata a chemioterapia per i tumori allo stadio avanzato

Attenuazione dei sintomi

Talvolta, gli adenocarcinomi poco profondi (superficiali) vengono trattati mediante resezione endoscopica, vale a dire che gli adenocarcinomi vengono asportati durante l’endoscopia. La resezione endoscopica è meno invasiva e quindi meno rischiosa rispetto all’intervento chirurgico per rimuovere il tumore. Se il tumore viene asportato a uno stadio iniziale, è possibile che non siano necessarie chemioterapia o radioterapia. Tuttavia, la maggior parte dei tumori dell‘esofago viene trattata con chemioradioterapia (vedere Terapia antitumorale combinata) prima di eseguire l’intervento chirurgico. Talvolta, la chemioradioterapia prima del trattamento chirurgico può prolungare la sopravvivenza.

L’immunoterapia prevede la somministrazione di farmaci che stimolano il sistema immunitario dell’organismo a combattere il cancro. Questi trattamenti sono mirati a specifiche caratteristiche genetiche delle cellule tumorali. L’immunoterapia viene talvolta somministrata dopo la resezione del tumore. L’immunoterapia combinata con la chemioterapia è il trattamento raccomandato per il carcinoma a cellule squamose dell’esofago in stadio avanzato e può essere raccomandata per l’adenocarcinoma dell’esofago.

Altre misure mirano solo all’attenuazione dei sintomi, in particolare cercando di risolvere la difficoltà nella deglutizione. Tra queste, la dilatazione dell’area esofagea ristretta con successivo inserimento di una sonda flessibile a rete metallica (stent) finalizzato al mantenimento della pervietà dell’esofago, l’ablazione del cancro con laser volta ad ampliare l’apertura e l’uso di radioterapia per la distruzione del tessuto canceroso responsabile dell’ostruzione dell’esofago.

Gli adenocarcinomi poco profondi (superficiali) sono talvolta curati mediante la bruciatura con onde radio (ablazione con radiofrequenza).

Un’altra tecnica per alleviare i sintomi è la terapia fotodinamica, nella quale un colorante sensibile alla luce (mezzo di contrasto) viene somministrato per via endovenosa 48 ore prima del trattamento. Il colorante viene assorbito dalle cellule cancerose più che dalle cellule del tessuto esofageo circostante normale. Quando viene attivato dalla luce proveniente da un laser introdotto nell’esofago attraverso un endoscopio, il colorante distrugge il tessuto canceroso, aprendo in questo modo l’esofago. La terapia fotodinamica distrugge le lesioni ostruttive più rapidamente della radioterapia o della chemioterapia nei soggetti che non tollerano l’intervento chirurgico per la compromissione delle condizioni generali.

Un’alimentazione adeguata rende qualunque tipo di trattamento più fattibile e tollerabile. Se il soggetto riesce a deglutire, può ricevere integratori alimentari liquidi. In presenza di disfunzione della deglutizione, potrebbe essere necessario alimentare il paziente con una sonda inserita nello stomaco attraverso la parete addominale (sonda gastrostomica).